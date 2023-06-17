美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天指出，他即將展開中國訪問行程，首要目的在於「藉消除誤解，避免誤判」以增強兩國溝通。

他說：「激烈競爭需要持續的外交溝通，才能確保競爭不會演變成對抗或衝突。」

布林肯表示：「這是世界對美國和中國的期望。」

布林肯18、19日將在北京舉行會談，這是美國最高階外交官員近5年來首度訪中。

布林肯在記者會表示，此行首要目標是「建立開放和經授權的溝通管道，以便我們兩國負責任地管理彼此關係」。

他說，其次是清楚表達美國的利益和價值，第三是探索可能合作的領域，包括全球經濟穩定、打擊販毒以及影響世界的氣候和衛生等議題。

他也將提及美國公民遭中國拘留的問題。

中國拘留若干美國公民，包括2016年遭控從事間諜活動的美國商人李凱（Kai Li，音譯），以及自2006年即遭拘留的美國牧師林大衛（David Lin）等人。