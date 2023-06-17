英國薩賽克斯公爵、公爵夫人哈利與梅根2020年脫離王室移居美國後，頗受民眾歡迎，各界追捧，串流媒體業界巨擘Spotify看中哈梅商機，砸大錢與這對高人氣夫妻簽約製播播客（podcast）節目，金額上看台幣7億元，去年開播。週四（15日）傳出雙方拆夥，美國《華爾街日報》報導，Spotify與哈利梅根證實同意終止合約。

英國廣播公司報導，Spotify與哈利與梅根兩人合開的內容創作公司Archewell Audio發布聯合聲明，播客《原型》（Archetypes）合約不予更新，不會推出第2季。外傳兩人產能未達標，導致Spotify斬斷合作關係不續約。節目去年8月開播第1季，到11月為止共12集，此後卻全無更新，繳了半年白卷，

節目合約2020年12月簽定，確切簽約金額未明，估計可能高達2500萬美元（約1800萬英鎊、新台幣7億元）。這是哈利與梅根「脫英」落腳美國加州之後拿下的重大商業合約之一，當時哈利王子還說節目會「帶來各位未曾聽聞的不同觀點與聲音」。

Prince Harry and Meghan Markle’s $20 million podcast has been dropped by Spotify after one series.



Archewell Audio and Spotify “mutually agreed to part ways” and are “proud” of the Archetypes series they made together. pic.twitter.com/nVdkpZpvyB — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) June 16, 2023

《原型》由梅根主持，邀不同領域名人上節目對談，例如網球名將小威廉絲（Serena Williams）、歌后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），討論世人針對女性抱持的刻板成見。

Spotify與Archewell Audio週四發布聯合聲明指，雙方對於「這個一起製作的節目感到自豪」。去年12月《原型》才獲得美國「民選獎」（People's Choice Award）最受歡迎播客節目獎肯定，梅根得獎感言是這樣的：「我熱愛親自投入探索過程，熬夜窩在床上全心書寫與創作。我熱愛與各種不同且鼓舞人心的來賓深探富含意義的對話，與來賓一同歡笑、學習。我做得心甘情願，毫無怨尤。」

《華爾街日報》估計節目簽約金額大約2000萬美元，《富比士》雜誌估計1500萬至1800萬美元。

Spotify與哈利梅根不續約的消息，媒體爭相報導。

《華爾街日報》報導，Archewell Audio發言人說，梅根「會在另一平台為《原型》的聽眾持續開發更多內容」。

《原型》歡喜簽約之初聲稱要製作好幾季，然而直到雙方本週四證實不續約時，節目只做了1季。美國媒體報導推測，哈利、梅根的節目產能沒有達到Spotify當初立下的要求，既然未達標，夫妻倆也就無法拿到整筆簽約金了。英國《太陽報》指兩人恐慘賠1800萬英鎊，此事可能讓未來的合作案泡湯、哈梅的「媒體帝國」瓦解。

哈利與梅根脫離王室之後，持續運用兩人的全球知名度以達到財務獨立，與網飛（Netflix）合作拍攝紀錄片、哈利與企鵝出版集團（Penguin Books）簽約出書，外界推估均帶來可觀進帳。不過，對王室攻擊不手軟的網飛紀錄片與哈利回憶錄《備胎》（Spare）問世後，夫妻倆人氣暴跌。

Spotify最近如泥菩薩過江，曾投注大筆資金的播客部門上週一（5日）裁員200人，占員工總數2%，公司宣稱已在「重新調整策略」。消息人士向《時人》雜誌透露，Spotify這波裁員與《原型》不續約一事並無關連。