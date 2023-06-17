德國地球科學研究中心（German Research Center for Geosciences, GFZ）今天表示，法國今天遭規模4.8地震襲擊。

路透社報導，這次地震震央是在法國西部夏宏特省（Charente-Maritime），地震深度10公里。

目前並未傳出傷亡或毀損的消息。

GFZ稍早表示地震規模為5.5，之後修正為4.8。（譯者：徐睿承）1120617

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