德國地球科學研究中心（German Research Center for Geosciences, GFZ）今天表示，法國今天遭規模4.8地震襲擊。
路透社報導，這次地震震央是在法國西部夏宏特省（Charente-Maritime），地震深度10公里。
目前並未傳出傷亡或毀損的消息。
GFZ稍早表示地震規模為5.5，之後修正為4.8。（譯者：徐睿承）1120617
德國地球科學研究中心（German Research Center for Geosciences, GFZ）今天表示，法國今天遭規模4.8地震襲擊。
路透社報導，這次地震震央是在法國西部夏宏特省（Charente-Maritime），地震深度10公里。
目前並未傳出傷亡或毀損的消息。
GFZ稍早表示地震規模為5.5，之後修正為4.8。（譯者：徐睿承）1120617
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