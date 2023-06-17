吳乃德（左）被指控13年前對女大學生性騷，但已道歉。 （資料照片）

民進黨及綠營相關人士性騷醜聞，接二連三被踢爆，被點名者幾乎都聲明道歉，企圖止血。但前立委沈富雄認為，目前為止，道歉非常乾淨俐落的只有吳乃德，主因是他老了，沒什麼期待了，可以歸隱山林；但有些年輕人則還在妄想，有一天還要再「回來」，因此道歉就顯得不乾脆。

沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中表示，所有加害者大部分都道歉了，但是道歉的內容，並不一樣。有的人被看出有留後步，準備以後還要再起，所以講得不乾脆。

沈富雄指出，到目前為止，他覺得道歉非常乾淨俐落的是中研院兼任研究員吳乃德。至於吳乃德為什麼那麼乾脆，那是因為年紀老了，在這個社會上沒什麼期待了，就算從此銷聲匿隱，也沒事，所以對他來講，道歉、從此悔改，並不難。吳乃德是壯闊台灣聯盟理事長吳怡農的父親，日前吳乃德被指控性騷，受害人稱13年前開車送黃女回家時，吳乃德牽起她的手貼臉頰，並親吻。吳乃德對此表示，誠摯向對方道歉，希望自己的道歉能稍癒她的創傷。並表示將退出真促會、不再參與公共事務。

沈富雄接著點出，但對這些年輕人而言，他們每個人可能還在妄想，有一天要再回來。所以他們不只要道歉，私底下，也要表達誠意，對加害人的道歉要周到。

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