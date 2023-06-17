25歲的亞洲百大DJ藍星蕾過去曾穿著比基尼在平交道燦笑揮手，獲封「平交道女神」，她也因此成為各大節目爭相邀請的對象，不久前推出第四本寫真《星有所屬》，銷售成績亮眼。獨自來台發展的她，平時除了兼顧演藝事業及學業，每個月還有各國DJ秀邀約，短短4年已在北部購入3棟房產，吸金功力驚人。

從學生時期開始賺錢，但藍星蕾仍兼顧學業，6月剛碩士畢業。（圖／翻攝自藍星蕾IG）

藍星蕾15歲接觸外拍，隔年被新加坡經紀公司挖掘，開始接觸DJ工作，一路以來半工半讀，雖然早早賺進好幾桶金，但藍星蕾深知演藝圈競爭激烈，風光只是一時，希望兼顧內、外在，即便工作滿檔，仍持續攻讀商學院碩士學位，本月她還特地飛到巴黎參加畢業典禮，但她絲毫不覺得累，「我比較樂天派，把工作當娛樂，這10年來都沒請過假，我都跟經紀人說『有多少工作都來』。」

擁有商業頭腦的她更「超前部屬」，2年前和哥哥在家鄉馬來西亞共同經營泰式按摩，去年她更將副業觸角伸向餐飲行業，投資餐廳、酒吧，藍星蕾坦言曾動念在台灣開手搖飲店，「但還沒那能力跟人脈做這些事情，所以先在家鄉做。」此外，她自招除了已在馬來西亞置產，去年她趁著生日購入2套汐止的房產犒賞自己，每間都是20幾坪2房，含簡單裝潢2千萬；另一處則是台北市信義區15坪二手樓中樓，市價約1千多萬不含裝潢，她說：「我目標是買20套房當包租婆，但這些都是貸款買的，所以1天要打3份工，連呼吸都要花錢。」

藍星蕾16歲開始學DJ，是世界百大DJ之一。（圖／翻攝自藍星蕾IG）

除了賣命工作，藍星蕾對外在保養也相當講究，她的好身材全靠飲食控制、運動保持，她平時喜歡自己料理，鮮少與友人聚餐，遇到拍攝行程只吃2餐沙拉，搭配無糖豆漿；她每周還會請教練到府教學3天，每次有氧10分鐘、重訓50分鐘；她感嘆美女太多，每天會花1小時身體保養，洗完澡先去角質、擦乳液，再趁泡腳時邊敷面膜，維持完美狀態。

雖然經常秀辣照，但藍星蕾對感情十分保守，工作忙寧願不找男友。（圖／林士傑攝）

雖然不吝嗇於展現姣好身材，但藍星蕾自承在感情世界相當保守，戀愛希望以結婚為前提。她透露自己出身於單親家庭，媽媽在她10歲過世，爸爸從小灌輸她不能早戀的觀念，加上馬來西亞相對保守，所以她22歲才結交初戀，當時爸爸也見過男方，不過這段感情因男方出國念書，敵不過遠距離才畫下句點。

由於在台北、馬來西亞都有買房，藍星蕾每天至少接2、3個通告還有DJ工作。（圖／林士傑攝）

這幾年她忙於工作，加上看過太多朋友的慘痛經驗，導致她對感情有恐懼，感情空窗長達4年，「我覺得我現在也沒資格談戀愛，男生不會喜歡我這種沒時間陪伴的女朋友。」但藍星蕾期許能在30歲那年結婚生子，若真要找對象，「我希望找工作比較固定、簡單生活圈的圈外男生，外型我沒想法，身高165以上我都能接受。」

就算忙到沒空談戀愛，藍星蕾還是希望能在30歲那年結婚生子。（圖／林士傑攝）

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