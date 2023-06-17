印度出動「超日王號」與「維克蘭特號」雙航母，在阿拉伯海展開聯合軍演；西方媒體吹捧，印度海軍一大成就，唯有美國海軍成功辦到。退役中將帥化民不禁表示，印度這兩艘航母是不是軍演完了，都要進港了？

帥化民16日在中天《全球大視野》節目中表示，印度國防工業在國際上是很大的笑話，它兩艘航母中的一艘「超日王號」，是遼寧艦的姊妹艦；但遼寧艦回來經過大改造，只是用來當訓練艦。印度另一艘航母則是「維克蘭特號」，是印度自己七拼八湊打造。而印度基礎建設、國防工業採購、國防軍力的構成，可說是大雜燴。

帥化民接著指出，印度航母才4萬噸，像大陸遼寧號8萬噸都嫌小了，甚至要做10萬噸以上的。印度常常急就章，在建軍過程，買很多俄羅斯的武器，美國、歐洲國家的也買；以職業軍人來講，買各種品牌的武器，後勤的負擔也會很大。他甚至認為，印度勉強湊出兩艘4萬噸的航母，是在示威。

帥化民更點出，航母有一半的時間是要回家喘氣的，但印度兩艘航母參加軍演，難道這兩艘航母都不維修、都是「無敵鐵金剛」？不可能兩艘航母在印度洋保持巡弋，假定還有4、5艘航母，還可以維持兩艘在海上、兩艘在船塢裡，因越是老舊的船，需要維修的時間就越長。他不禁說，印度這兩艘航母是不是軍演完了，都要進港了？戰力維持不了多久。