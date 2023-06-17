今天滯留鋒面移動到北部海面，搭配西南季風，仍有劇烈天氣，晚間起各地降雨變為零星，這波鋒面影響告一段落，不過一直到端午連假，中南部天氣持續不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後發展較強，預估連續9天有雨；北部、東半部天氣相對穩定，午後偶有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天滯留鋒北移至北部海面，搭配西南季風，仍會帶來明顯降雨，應慎防小範圍劇烈天氣。各地氣溫：北部23至33度、中部24至33度、南部24至35度、東部24至34度。

最新模式模擬顯示，明日至下周二（18至20日）滯留鋒在長江流域至北部海面一帶南北徘徊，台灣受西南季風影響，迎風面中南部不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，午後發展較強；背風面北部、東半部相對穩定，高溫達36度以上。

吳德榮指出，下周三至端午連假（21至25日）太平洋高壓偏弱，西南季風偏強，仍屬梅雨季易降雨的型態，中南部有局部陣雨或雷雨，午後發展較強；北部、東半部相對穩定，午後偶有局部短暫雷陣雨。