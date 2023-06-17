一份已公開的2024總統大選最新民調顯示，國民黨參選人、新北市長侯友宜支持度暫居第三。然而資深媒體人韋安披露，侯友宜在與國民黨前主席連戰會面後，藍營黨內風向出現變化，趨勢上應該重回第二名，和民眾黨主席柯文哲在伯仲之間。

韋安指出，侯友宜面對「餵藥案」，與家長見面會辦了2次、並主動出席議會專案報告、同時還開記者說明，真相越來越明朗，是否是政治鬥爭民眾也做出了判斷。韋安透露，下周會公佈一份最新民調，侯友宜和柯文哲支持度有些拉大差距，但主因是該民調為本月10號前所作的。

韋安曝光，14日有一份最新市話抽樣的內部民調顯示，雖然民進黨主席賴清德仍領先侯友宜2位數，但侯已略微超前柯，不再第三。韋安認為，未來幾天，所做的傳統市話民調，趨勢上應該侯已重回第二名，或是與柯在伯仲之間。

對於侯友宜近日拜會連氏父子，連戰表達「唯一」支持；以及立法院前院長王金平將在7月5日成立「厚友誼立委後援會｣，全力動員輔選侯友宜。韋安分析，在黨內團結支持的利多情況下，侯友宜的民調應該逐步反超柯文哲，先佔穩第二名，再往上追趕賴清德。

韋安總結，經過初選期間的政治風浪，侯友宜又回到「正直、誠信、責任感」的真實人設。而侯為國為民「好好做事」，系統化解決問題的能力和優勢，可讓選民去仔細檢驗和比較，「未來一些時間的民調，可以驗證此一推測準確與否。」