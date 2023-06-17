一名69歲莊姓婦人近日大啖荔枝，隨後出現嘴破，喝水仍覺得很渴，牙齦腫脹，體內像有火在冒等症狀，前往明華馬光中醫診所求診，醫師魏子善把脈後發現，由於近期為荔枝盛產季，婦人吃了太多荔枝導致上火才會出現以上症狀。魏子善提醒，4至8月為荔枝、芒果的盛產季，民眾在食用方面須注意過量問題，否則恐會造成上火、過敏等問題。

莊婦因為近期為荔枝盛產季，熱愛荔枝的她開始大啖荔枝，幾乎天天都會食用半斤以上，沒想到最近開始出現嘴巴破跟舌頭破的情況，甚至出現心情煩躁等情緒，全身更感覺有火在茂，才趕快前往就醫。

中醫師魏子善把脈問診後發現，莊婦是因為吃太多荔枝導致上火，才會出現以上症狀，因此替莊婦開立中藥調養身體、降火氣，莊婦的上火症狀才漸漸好轉。

魏子善提醒，4至8月為荔枝及芒果的盛產季，《本草綱目》有紀載「荔枝氣味純陽，其性微熱。鮮者食多，即齦腫口痛或衂血也」，因此牙齦腫、嘴巴破這些局部的發炎反應真的是荔枝造成的；而2016年1篇發表在英國期刊Horticulture Research的文章，也指出荔枝中的某些蛋白成分確實會誘導炎症產生，所以荔枝會上火真的不是無稽之談。

魏子善提即另1樣消暑聖品芒果，表示《本草綱目》紀載「芒果氣味甘、溫、無毒，士良曰酸，微寒。主治：止渴，能益胃氣，故能止嘔暈。」所以夏天吃芒果不僅不會上火，反而可以解渴，還有益胃氣，改善頭暈想吐的症狀。

那為什麼坊間會流傳吃芒果會上火呢？其實是民眾誤以為吃芒果後產生皮膚泛紅搔癢就是上火，但雖然芒果不會上火，卻會造成皮膚過敏，造成過敏反應的兇手是芒果樹內含的「間苯二酚」和「漆酚」，未成熟的芒果表皮油胞會有「間苯二酚」，而樹汁內則是2種都有，當採摘芒果時，樹汁可能不小心會黏附到芒果表皮，所以如果當吃芒果時接觸到果皮就可能引發丘疹、紅腫、癢等過敏反應。

魏子善也說明2樣水果的正確吃法，荔枝會上火且為高GI食物，容易造成血糖不穩定，所以一般民眾的建議攝取量1天別超過9顆;而芒果雖然不會上火，還可以解渴、助胃氣，但因為糖分、熱量偏高，所以一次食用量不宜超過飯碗的8分滿，一天最多2碗，且記得選擇完熟芒果，並於食用前將果皮洗淨，以降低皮膚過敏發生的機率。