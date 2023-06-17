一輛機車昨（16）下午誤闖台61線西濱橋上發生自撞，人車分離倒在車道上，後方目擊者見狀後臨停路中，拍下驚悚一幕。（翻攝自臉書「爆料公社」）

一輛機車昨（16）下午誤闖台61線西濱橋上發生自撞，人車分離倒在車道上，後方目擊者見狀後臨停路中，拍下驚悚一幕，畫面中還有輛休旅車繞過騎士往前開，騎士事後送醫後無生命危險，不過網路上對於後方多輛車臨停路中掀起不少討論，有人認為此舉不當，也有人說確實保護了騎士生命。

臉書「爆料公社」曝光目擊者拍下的畫面，只見台61線西濱橋上內車道躺著一名男子，男子疑似已昏迷，男子右前方的外車道上還躺著一輛機車，還有一輛轎車繞過男子與機車通過，其他車輛則在後方停住，目擊者PO出影片說「這自撞還是被撞，都看不懂」。

據了解事發在16日下午3點多，一名46歲男騎士騎機車誤闖台61線西濱橋上發生自撞倒地，連人帶車摔倒在車道上，幸好後車及時閃避沒有發生二次碰，警消獲報到場時，發現騎士右手骨折、臉部擦挫傷，已送往二林基督教醫院救治，目前警方正在釐清車禍發生原因。

其他網友對於原PO在後方停下的行為有不同見解「感謝你停下來，因為你有看到不代表後面有看到，你免除了他被追撞的可能」、「沒擋很危險，會被壓過去」、「事實就是停下來卻實很危險，應該是要慢慢前進並觀察路況然後繞過人或者障礙物」、「直接停在路上也是很問號 不怕追撞嗎」、「這個真的很難講，停在那邊有可能自己被追撞，無視他有可能後面直接碾過死亡」。