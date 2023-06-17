第2招「手背側伸展運動」，手指彎曲呈握拳姿勢，將手腕像彎曲方向做延展，以緩解背側側肌腱筋膜之張力。一天3次，拉至緊繃感停 15 秒，每次10回。（活力得中山脊椎外科醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

第3招「肌腱滑動運動」，動作依序為，手刀、彎近端指節、彎掌指關節、4指握拳、5指握拳。以疏通手部肌腱，緩解腕隧道之壓力。每個動作停 2至3 秒，依序做 5至10 次。（活力得中山脊椎外科醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

一位從事清潔工作的陳姓婦人，約從 3 年前起除小指之外，其餘4指都感覺麻木，尤其在擦玻璃、桌面之後症狀更明顯，已影響到她的日常及工作，前往活力得中山脊椎外科醫院就醫才發現是腕隧道症候群。物理治療師黃烱紘表示，腕隧道症候群嚴重者必須考慮外科手術切開腕隧道的韌帶，以減輕正中神經的壓迫。

黃烱紘表示，腕隧道症候群常因過度使用手指與手腕，導致腕隧道內的肌腱增厚或發炎，或神經周圍的結締組織水腫、纖維化，使腕神經通道狹窄，壓迫到正中神經，並非手腕受到壓迫。患者會覺得手掌、拇指逐漸有刺痛、癢、麻木與燒灼感，甚至在夜間亦迫使患者從睡夢中醒來；嚴重時會往上延伸至手臂或手肘，甚至到肩膀和頸部。

黃烱紘物理治療師指出，輕度腕隧道症候群可以採保守療法，包括，避免過度手腕動作、服用抗發炎藥及佩戴手腕護具。嚴重者或對保守療法反應不佳者，則必須考慮外科手術切開腕隧道之韌帶，以減輕正中神經的壓迫。

黃烱紘也教3招緩解症狀的復健動作，第1招「掌側伸展運動」，手肘伸直，掌心朝上，將手指往伸直的方向做延展（大拇指與其他４指分開做），以緩解掌側肌腱筋膜之張力。一天3次，拉至緊繃感停 15 秒，每次10回。

第2招「手背側伸展運動」，手指彎曲呈握拳姿勢，將手腕像彎曲方向做延展，以緩解背側側肌腱筋膜之張力。一天3次，拉至緊繃感停 15 秒，每次10回。

第3招「肌腱滑動運動」，動作依序為，手刀、彎近端指節、彎掌指關節、4指握拳、5指握拳。以疏通手部肌腱，緩解腕隧道之壓力。每個動作停 2至3 秒，依序做 5至10 次。