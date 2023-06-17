7-ELEVEN觀察，隨著氣溫漸高，冰品、飲品業績穩定增長，根據過去銷售發現，平均氣溫超過22度啤酒銷售量逐漸增加，氣溫每升高5度就能帶動相關銷售量增加1成~2成，其中又以風景區、住宅、幹道及商業區銷售最佳，每2周就推出話題新品滿足消費者嚐鮮需求，每年平均罐裝啤酒更狂銷逾千萬罐，其中光是獨家啤酒就佔了超商啤酒櫃位的2成，成功帶動業績銷售翻倍。

7-ELEVEN於330間門市導入「酒BAR」複合專區，販售多達近10款現打啤酒和即開即飲的多款精釀啤酒、氣泡清酒、葡萄酒、威士忌方便民眾隨時暢飲，店內也播映各式球賽，情境氛圍感十足。

隨著夏至即將到來，鎖定暑假出遊、聚會商機，統一超7-ELEVEN啟動每年啤酒最大檔期，以「精釀風味」、「現打啤酒」、「風格特調」三大主題，集結16國、逾百款世界人氣啤酒推出「國際啤酒節」，首波自6月14日起至7月9日止，推出指定啤酒3件79折、加價19元搭配下酒菜；任選6件77折加價還可換購6大啤酒品牌經典杯，周末還可再享三支付優惠折上折，暢飲消暑氣，預計帶動相關類別業績成長2成！

統一超5月合併營業收入265.29億元，年增11.59%，為單月歷史次高，亦是歷年同月新高，累計前5月合併營收為1268.84億元，年成長10.48%。

展望6月，統一超表示，台灣7-ELEVEN將積極掌握酷暑及海內外出遊商機，並藉由OPEN POINT生態圈、ibon等數位服務滿足生活需求，多元作法預期再創新一波成長動能。