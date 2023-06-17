近日仍有不少人衝日本旅遊，前台大醫師、旅日達人林氏璧分享「去日本必買價差很大的東西排行榜」，結果超多人愛買的保健藥品「合利他命」竟然不是第一名，冠軍是Uniqlo/GU的衣物，超殺價格讓許多人狂掃貨。

林氏璧昨在臉書粉專上分享，去日本必買價差很大的東西排行榜，根據網友的投票結果，第一名必買的是Uniqlo/GU的衣物，日本Uniqlo價格真的超佛心，比起台灣每次折100元左右，日本的折扣很厲害。舉例來說，上周他買了一件特價2次的風衣款式的長版無袖背心，原價含稅是5990円（台幣1295元），特價完以後只要2990円（台幣646元），超級划算，而且GU比Uniqlo價差更大。

第二名則是台人超愛掃貨的保健藥品「合利他命」，日本販售的價格約是台灣的七折左右；第三名是「時令水果」，不少人去日本都會逛超市買水果，但不管是哪一種水果都不能帶回台灣，因此買了建議趕快吃掉；第四名是「日本酒」，價格也是比台灣便宜許多；第五名為「無印良品」，無印良品的多數產品沒有太大的價差，但是循環扇和精油噴霧器退完稅以後，至少便宜了台幣1300到1400元，根本快要是半價。

第六名是「DHC」，這個品牌的保健品的價格，已經不能用打幾折來看，因為台灣販售的價格是日本的3到4倍，例如在日本買DHC維他命C只要台幣64元左右，但在台灣至少160元起跳；第七名是「精品」；第八名是「Panasonic吹風機」和「若元錠」，前者是電器會有保固的問題，後者則是台灣的半價，因此不少人必買。

最後則是「象印電鍋」，台灣和日本的賣12000元，但在日本是12000日幣，台灣則是12000台幣，除了價格便宜到很驚人以外，這款電鍋也出乎意料的耐用。其他的就包括「溫水便座(免治馬桶座)」，功能跟價差大到可以放棄保固。

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