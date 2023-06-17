代表國民黨參選台北市大安區立委的羅智強日前拋出「政黨輪替大聯盟」引發爭議，國民黨立委費鴻泰也直呼「太超過」。費鴻泰透露，「有人在搞」且會搞到七月開全代會前，此時再成立這樣子的聯盟如同跳船，若只為自己的選舉，「不恰當」。

費鴻泰昨(16)日在政論節目《少康戰情室》中指出，羅智強拋出「政黨輪替大聯盟」後讓國民黨內沸騰，並怒批羅這舉動直呼太超過。費鴻泰坦言，「不只羅，還有好幾位候選人對自己沒信心、對黨沒信心。」

「有人在搞」！費鴻泰透露，有一群人在搞，並研判會搞到七月開全代會之前。費鴻泰直言，如果這時候還有人去成立如「政黨輪替大聯盟」這樣子的聯盟，不就是跳船了，而最終結果國民黨翻船，那個人也會翻船，費說這種時候還搞這種事情只為自己選舉，他覺得不恰當。

費鴻泰強調，國民黨推出的總統參選人就是新北市長侯友宜，不可能再像8年前一樣換人，因此大家都要穩下心來，堅定自己的信心。費鴻泰重申，不要認為自己勝，國民黨輸沒關係，「這樣的人永遠在政壇上是無法立足的」。

羅智強昨晚則表示，倡議政黨輪替大聯盟後引起諸多紛擾，因此鄭重向各界致歉，並進行包含「不再倡議大聯盟、不上政論節目不受訪」等四個反省。