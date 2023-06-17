花蓮縣玉里鎮日前被民眾目擊3名男子跪在街上遭黑衣人朝臉部猛毆，疑似是幫派動私刑，驚悚畫面曝光，據了解3名男子原先在某熱炒店與人發生糾紛，3人先痛毆對方後遭報復，對方找來幾名弟兄談判，3人才同意讓對方「打回來」，警方事後將4人帶回，依公然聚眾施強暴脅迫罪送辦。

記者爆料網曝光影片，3名男子跪在路中，一名黑衣男朝3人揮拳，先是朝跪在中間的白衣男臉部揮3拳，接著又朝一旁男子喊「你也有打喔」並再毆2拳，一度出腳踹；全案起因是3名男子與不認識的劉姓男子在飲酒場合發生糾紛，劉男遭3人聯手毆打全身傷而心有不滿，便約3人12日晚間10時許到玉里圓環附近一家燒烤店談判，3人同意下跪道歉並讓劉「打回來」。

目擊者拍下影片PO在臉書地方社團「我愛玉里」指出，動手者自稱幫派成員在「執行任務」，原PO原想帶老婆小孩吃個飯，但見狀都不敢進門吃飯，畫面曝光讓不少當地民眾感到擔憂、害怕。

警方事後接獲報案連繫當事人，對方都不願出面及提告，由於此事涉及聚眾鬥毆，警方仍將4人帶回說明，並進一步傳喚圍觀群眾，全案將依刑法第150條妨害秩序函辦，警方澄清，經查當事者都沒有幫派背景，並非坊間傳聞「黑幫執行任務」，並強調絕不允許黑幫分子挑戰公權力。