路上常會看見4燈式號誌，《台南式 Tainan Style》日前在IG提問，「如果只有亮圓形綠燈，左轉標誌未亮，可以左轉嗎？」3萬多名網友作答，結果竟有超過半數答錯；粉專也公布答案「可以左轉」。許多網友驚呼「原來可以轉啊」、「現在才知道」。

《台南式 Tainan Style》臉書粉專發文指出，台南很多路口可以看到4燈式紅綠燈，當只亮圓形綠燈，沒亮左轉燈的時候到底可不可以左轉？「答案是可以左轉」。

根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條，圓形綠燈在無其他標誌、標線禁制或指示下，圓形綠燈表示准許車輛直行或左、右轉；簡單來說，圓形綠燈可以左轉、直行、右轉，不受限制。

粉專解釋，有左轉箭頭又有圓形綠燈的情況用在「早開綠燈」，意思是這個方向的綠燈比對向車道的綠燈還早亮，對向車道仍是紅燈，可以讓想左轉的車有時間、不受對向車流干擾趕快左轉，避免堵住後方直行車。

當左轉箭頭熄滅，只剩綠燈亮時，代表對向車道也綠燈了，這時候如果要左轉，就必須禮讓對向直行車先通過才能左轉；粉專提醒，「只要是圓形綠燈，都可以左轉、直行、右轉，只是要禮讓直行車先行，並注意行人。」

這篇發文曝光後引起許多網友討論，「Omg我現在才知道」、「原來都可以轉啊」、「許多號誌真的要常遇到才懂」、「超想宣導這件事的」；也有人認為「這是基本常識吧」、「所以駕照雞腿換的就是這樣，拿到駕照，有多少人認真了解道路規則」、「可見很多人駕照要重考」。