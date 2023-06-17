7個國家的石油公司正將籌碼押在巴西赤道邊緣地區的石油和天然氣勘探上，但環保人士認為，面對氣候緊急情況和減少大氣碳排放的需求，這項計畫將與國際社會大唱反調。

巴西國家石油局（ANP）數據顯示，到目前為止，有公司投資這些區域的國家包括巴西、英國、美國、中國、日本、葡萄牙和法國。

赤道邊緣地區（Margem Equatorial）位於北大河州（Rio Grande do Norte）和阿瑪帕州（Amapá）海岸之間，初步研究指出可能存在大量石油和天然氣儲量。

石油公司對此區域的興趣很大，因為那裡可能集中類似在蓋亞那、蘇里南和非洲沿海發現的大量蘊藏。

此外，這些公司正在尋找替代方案，以應對未來幾十年內位於巴西東南部和南部的聖多斯（Santos）和康坡斯（Campos）等勘探較多的油氣田儲量枯竭。

迄今為止，還沒有確定巴西赤道邊緣地區油氣田的儲量，但礦業能源部估計有近100億桶石油，接近巴西到2022年探明的儲量132億桶。

最近幾個月，在赤道邊緣地區的亞馬遜河口沉積盆地進行石油勘探引起商人、政治家和環保主義者的注意。

今年5月，巴西環保署拒絕巴西國家石油公司（Petrobrás）為鑽井而提出的環境許可證申請，鑽井的目的是核實阿瑪帕海岸是否存在石油。環保署聲稱巴西國家石油公司提出的許可申請存在技術上的不一致。

亞馬遜河口只是赤道邊緣地區的5個沉積盆地之一。巴西環保署拒絕巴西國家石油公司引發各界對整個地區的關注，特別是因為國有公司在整個赤道邊緣進行石油和天然氣勘探的投資計畫。

國家石油局數據顯示，巴西、英國、美國、中國、日本、葡萄牙和法國在此地區共有41家公司進行投資，分別位於亞馬遜河口（Foz do Amazonas）、巴拉-馬蘭濃（Pará-Maranhão）、巴雷里尼亞斯（Barreirinhas）和波蒂瓜爾瑪律（Potiguar Mar）盆地，其中20家公司因延遲獲得環境許可證而暫停合約。

當局還指出，赤道邊緣井的石油產量很低，今年3月巴西的產量為每天390萬桶。

巴西環保署拒絕國家石油公司要求在亞馬遜河口盆地鑽井的環境許可，也揭示現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府內部對赤道邊緣可能儲量的見解有所分歧。

一方面，礦業和能源部長席維拉（Alexandre Silveira）對巴西環保署的決定表示憤怒，再次為赤道邊緣的石油勘探辯護。席維拉稱該地區為「巴西的新深海鹽層石油開採區」（Novo Pré-Sal Brasileiro）。

另一方面，環境部長席瓦（Marina Silva）支持巴西環保署的決定，禁止在亞馬遜河口鑽探。

環保主義者認為，面對氣候緊急情況和減少大氣碳排放的需求，勘探赤道邊緣石油蘊藏將與國際社會唱反調。

非政府組織世界自然基金會（WWF）公共政策分析師赫瑞茲（Daniela Jerez）認為，巴西政府支持赤道邊緣勘探非常矛盾，因為從氣候角度來看，所有這些社會環境敏感性地區，最快也是在2030年之後才開始生產石油，屆時此類產品市場將與今日完全不同，從能源行業角度來看，也是一個看似非常錯誤的決定。（編輯：韋樞）