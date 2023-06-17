在聯盟官方宣布灰熊明星後衛莫蘭特下個球季即將面臨25場禁賽重罰後，NBA球員工會17日跳出來替莫蘭特喊冤，強調莫蘭特都已經表達他的懺悔之意，禁賽25場明顯過重且不妥，也跟過往聯盟決定不一致，接下來就看莫蘭特是否要在30天內跟聯盟提出申訴。

「莫蘭特已經表達他的懺悔之意，且接受承擔責任，我們明確支持，只要是適當與必要做出代表自己、球員與聯盟的正確行為，」NBA球員工會發表聲明表示，「聯盟禁賽25場的決定，將讓他在今年12月之前都無法出賽，且要求他在回歸球場前做到並未說明清楚的標準事項。」

「對此我們認為禁賽25場決定過重且不妥，我們認為有多種原因，包含這次事件的事實真相，我們認為這個處罰決定並不公平，且跟聯盟過往決定並不一致。」NBA球員工會表示，「我們將跟莫蘭特一同尋求所有可能性，以及接下來的步驟。」

依照NBA球員工會的這種說法，似乎代表只要球員公開懺悔過了，就不應該給予如此重的處罰，也完全看輕莫蘭特兩度公開亮槍所帶來的負面影響，反正接下來NBA球員工會可以「慫恿」莫蘭特提出申訴，至於聯盟會不會減少禁賽場次，目前看來幾乎不可能了。