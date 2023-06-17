台灣「#MeToo」性騷事件狂燒，如今似乎還有多起未爆彈，歌手何以奇日前指控知名MV導演性騷惡行，接著怒斥：「不管名聲多臭了還是忍不了你的下流，果然是勇氣十足」，昨(16日)再度發文譴責檢討受害者的網友，呼籲所有人切勿當「加害者」。

台灣政壇及娛樂圈性騷事件連環爆，雖然多名受害者勇敢站出來指控，卻慘遭質疑「受害為什麼當下不說，事隔那麼久才說，那麼久過後還可以在訪問中秒哭是什麼心態？」對此，何以奇感指出大部份受害者不敢說的原因，不外乎是「如果沒有人相信我怎麼辦」，畢竟在沒有證據的情況下，只憑一張嘴指控別人，難保不會被外界檢討導致「二次傷害」。

何以奇指出事件多發生在被害者還不夠成熟的時候，就算花很長時間努力治癒，但事發當下害怕、無助的感覺，是一輩子難以抹滅，如今卻被質疑「事隔這麼久還能秒哭」，讓她不解這是何種心態，雖然不排除有人想搭「MeToo」風波做文章，但仍提醒所有人記得「帶上腦嗑瓜」，接著強調若沒有同理心，至少管好自己敲鍵盤的手「不要當加害者」。

何以奇的一番話引不少網友贊同，紛紛留言：「能好好說出來的每個人都很了不起」、「真的搞不懂這樣的網路文化」、「十年前扛得住酸民的留言嗎」、「真的很氣那些檢討被害者為何當下不說的人！你只是沒遇到」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。