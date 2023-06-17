櫃買中心於本次宣導會中，除就企業申請上櫃相關規定、重要審查項目及應注意事項進行說明外，更以深入淺出方式從法規遵循、永續發展等不同層面，跟與會的企業高階主管雙向溝通。

櫃買中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心為扶植企業規模持續壯大、提升競爭力，長期致力於打造多功能與多層次全方位交易所，並持續完善市場制度，包含優化相關機制以協助企業縮短進入資本市場之時程，及提供包括創櫃板、興櫃(含戰略新板)及上櫃主板市場之多層次市場以滿足各類型不同成長階段企業的籌資需求。

再者，櫃買中心不僅提供上櫃公司發行新股及各式債券商品等多元籌資管道，並持續開發新商品，提升上櫃公司交易能量及能見度，亦持續帶領上櫃公司前往海外引資，以拓展櫃買市場與上櫃公司的國際知名度。近年來永續發展為企業提升韌性之重要課題，尤其ESG風險管理已是國際趨勢，本中心已於網站建置資訊專區，協助公司掌握國際永續發展趨勢並提升產業國際競爭力，以達成永續發展目標。

櫃買中心將持續積極引進深具潛力之新創公司進入櫃買市場，提供投資人更多優質投資標的，為資本市場注入更多元、創新的動能。