汐止某私幼15日也傳出1幼童驗出微量安眠藥反應，新北市教育局15日、16日立即進行家長到園採檢意願調查，今日上午9時土城醫院將到園採檢，該汐止幼兒園有131名幼生，教育局今統計，有81位家長同意採檢，47位不採檢、3位考慮中。

教育局表示，15日接獲訊息，立即與當事幼生家長聯繫，同時指派專案專業輔導員，主動提供家長相關諮詢與聯繫，並派員至該園稽查、留存監視器資料，並啟動行政調查；今天由衛生局協調專責醫院土城醫院指派醫師到園採檢，並提供後續醫療諮詢服務。