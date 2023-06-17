BREAKING: Michael Jordan is finalizing a sale of the Charlotte Hornets to a group led by Gabe Plotkin and Rick Schnall, ending his 13-year run as majority owner, league sources told ESPN on Friday. pic.twitter.com/5TonSrIQhF — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 16, 2023

「飛人」喬丹的NBA老闆生涯就此宣告落幕了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，喬丹已將大部分黃蜂股權，以30億美元代價賣給普羅特金與施奈爾組成的財團，正式結束他的NBA老闆身分，喬丹是在2010年支付2.75億美元成為黃蜂最大股東與老闆，起碼他這筆「交易」賺到了。

一旦這筆球隊出售案完成，喬丹將會保留少數股權與加盟權，也讓目前聯盟30隊當中再度沒有任何黑人老闆，不過因為黃蜂抽到今年選秀榜眼籤，接下來的選秀相關工作(包含是否會選韓德森？)，都將仍然交給喬丹處理，直到7月1日之後才會正式交接。

不過「喬老闆」在任期間，黃蜂表現始終沒有起色，不僅戰績只拿423勝600敗、勝率僅4成13，也才兩度闖進季後賽，更都在首輪就告淘汰出局，甚至自從2016-17年球季以來，黃蜂最佳成績也才拿到東區第9，目前已經連續7個球季都跟季後賽無緣了。

至於黃蜂的新老闆普羅特金與施奈爾，都是出身華爾街的金融業者，普羅特金從2019年開始就持有少數黃蜂股權，施奈爾也從2015年就是老鷹的小股東之一，如今隨著即將成為黃蜂新老闆，施奈爾也將在未來幾周賣掉老鷹股權，順利跟普羅特金正式入主黃蜂。