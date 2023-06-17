新北市三峽區中山路501巷內一棟磚造老屋，今天清晨6時許突然冒出大量濃煙，並竄出熊熊火光，警消獲報後趕抵現場，卻發現火勢已熄滅，經建進入火場後，赫然發現一具嚴重燒焦焦屍，警消立刻通報警方前往採證，目前正釐清起火原因及死者身分。
新北市消防局獲報後出動9輛車及超過40警消趕抵現場，但卻意外發現僅剩殘煙，在清理火場時，發現地上躺著一具無法辨別性別的焦屍。目前警方正積極查出死者身分及釐清起火原因。
新北市三峽區中山路501巷內一棟磚造老屋，今天清晨6時許突然冒出大量濃煙，並竄出熊熊火光，警消獲報後趕抵現場，卻發現火勢已熄滅，經建進入火場後，赫然發現一具嚴重燒焦焦屍，警消立刻通報警方前往採證，目前正釐清起火原因及死者身分。
新北市消防局獲報後出動9輛車及超過40警消趕抵現場，但卻意外發現僅剩殘煙，在清理火場時，發現地上躺著一具無法辨別性別的焦屍。目前警方正積極查出死者身分及釐清起火原因。
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