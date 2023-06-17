聯準會在14日宣布本次利率不改變，但暗示借款成本到今年底之前，可能還會再上升0.5%，也就是兩碼。根據芝商所（CME Group）Fedwatch工具，交易員認為美國7月有機會升息1碼，但預估12月暫停升息，甚至還可能會降息。

不過，部分聯準會官員並沒有像交易員這麼樂觀，官員表示從一些數據來看，目前美國核心通膨並沒有真的大幅下降，通膨要降至目標值2%才算真的降溫，故將來再大力升息也不是不可能。

標普500中11大類股方面，只有公用事業漲0.53%、原物料漲0.11%，以及必須消費小漲0.05%，其餘都收跌，像是Netflix和谷歌的通訊服務下跌1%最大，內有晶片股的科技族群下跌超過0.8%。

以周線來看，本周只有能源類股下跌0.7%，其它周線都收紅，例如科技類股大漲超過4.4%最多，且連漲4周。原物料類股以及特斯拉所屬的非必須消費類股都大漲超過3%。

FAANMG六大科技族群中，Netflix收跌3%，亞馬遜和谷歌母公司Alphabet都跌近1.3%，蘋果跌0.6%，微軟跌0.4%，Facebook母公司Meta也跌0.3%。不過，這些藍籌科技大型股周線全上揚，Meta和微軟大漲超過6%，Netflix上漲近3%，蘋果上漲超過2%，亞馬遜與Alphabet都上漲至少1%。

晶片類股疲弱，連漲5日後又連跌兩日的費城半導體指數收跌0.94%，本周共大漲4.2%。個股中，開漲近2%的美光科技盤中一度大跌超過4%，最後跌1.7%。

AI晶片巨擘NVIDIA早盤曾大漲超過2%，創盤中歷史新高，最後收盤僅小漲不到0.1%，逼近14日所創收盤最高紀錄。同時，收盤市值也是連續第4日超過1兆美元。