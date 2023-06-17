澎湃新聞17 日報導，大陸多地開始發放新一輪汽車消費券。瀋陽市人民政府網站15日消息，18日至30日對在瀋陽市相關區域內納入限上統計體系的汽車銷售企業購買新車的個人消費者，一次性發放總額1億元（人民幣，下同，約合新台幣4.3億元）的汽車消費補貼。

據指出，根據購買新車發票價稅合計金額不等，發放汽車消費補貼2000-4000元不等。購買新能源汽車，在以上補貼基礎上再增加發放1000元汽車消費補貼。

早在今年初，就有數十個省市陸續推出了汽車消費補貼政策，近期，不少地區都開啟了新一輪的購車補貼潮。

深圳市南山區14日推出購車補貼活動。本輪汽車促消費活動發放金額相較第一輪增加50％，補貼總額高達1.5億元，消費者買車最高可獲3.3萬元補貼。

《深圳特區報》報導，6月14日至8月31日期間，南山區工信局（商務局）聯合80餘家轄區汽車經銷企業，開啟第二輪現金購車補貼，個人消費者在參與活動的南山區納統汽車經銷企業處購買小汽車（新車）並在公安局交通警察局完成註冊登記的，可根據單輛汽車的購車發票金額（含稅價）審核後，分為五檔申領5000元-3.3萬元不等的現金補貼。

不僅是南山區，深圳市福田區也推出今年第三輪購車補貼活動，個人消費者在納入福田區限額以上零售業統計的汽車經銷企業處購買小汽車（新車）可申領5000元-1.5萬元不等的購車補貼；深圳市龍崗區也宣佈了將發放總額不超過5000萬元的購車補貼及保費補貼。

南京市5日宣布對限額以上汽車零售企業購買7座以下非營運車乘用車新車補貼，個人消費者可獲得1000-5000元的一次性補貼，此次汽車消費補貼資金共3500萬元。

此外，6月以來，還有浙江東陽、安徽亳州、遼寧盤錦、杭州市西湖區等地掀起汽車促銷熱潮。

在大陸國家層面，近期也有不少汽車消費利多政策出台。

大陸國務院常務會議2日提出要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策；大陸商務部辦公廳8日發布關於組織開展汽車促消費活動的通知，提出要結合「2023消費提振年」工作安排，統籌開展「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動；大陸工業和資訊化部辦公廳、發展改革委辦公廳等五部門15日發布了《關於開展2023年新能源汽車下鄉活動的通知》。

行業普遍認為新能源汽車發展將保持良好發展態勢，但同時整體汽車消費信心依然有待提振，汽車消費潛力仍有待釋放。

澎湃新聞報導，南京市某新能源車經銷商對表示，預計6月汽車促消費政策會有不錯迴響，「6月是第二季末，也是上半年末，主機廠和經銷商會積極衝銷量、衝業績，疊加政策刺激的話銷量表現肯定不錯。」

華安證券在研報中表示，汽車行業作為國民經濟的支柱產業，是拉動內需、促進就業的關鍵領域。此輪汽車促消費活動有助於提振居民消費信心，穩定全產業鏈就業。

銀河證券認為，地方政府密集推出促消費政策將助力汽車消費需求釋放，在購車優惠政策和車企銷售策略確定性回升的共同作用下，行業預期逐步企穩改善。

中汽協數據顯示，2023年5月汽車產銷分別完成233.3萬輛和238.2萬輛，環比分別增長9.4％和10.3％，同比分別增長21.1％和27.9％。隨著前期促銷潮熱度降低，消費逐步回歸理性。央地政府陸續推出的促消費政策，疊加五一假期的各類行銷活動等綜合因素影響，5月整體汽車市場較4月好轉。