高雄市16日晚間發生一起行車糾紛，27歲洪姓男子因不爽後方變換車道的21歲余姓男子按喇叭，2人便互用喇叭示威，經幾番喇叭叫囂後，2人停至路旁，洪男在盛怒之下先是用腳踹了余男右側側車門，車門瞬間凹出一個洞，再用右手一拳擊破右側車窗。警方到場後，洪男與余男都依違反道路交通處罰條例裁罰最高2萬8200及4200元罰鍰，全案依刑法毀損、強制、恐嚇罪送辦。

據了解，余男行經三民區九如一路與光武路口時，未打方向燈就變換車道，並按喇叭向前方騎機車的洪男按喇叭，導致洪男相當不爽，便用喇叭聲回擊，2人在幾番倫戰後，決定下車一決高下。

2人將車輛停至路旁人行道上，洪男氣憤地走向余男車子，並先用腳踹了余男右側車門，車門瞬間凹出一個洞，再用右手往余男的副駕駛座玻璃揮拳，一拳就將車窗打破。

警方獲報到場時，雙方已分開，經調閱監視器影像及洪男口供釐清事發過程，全案依刑法毀損、強制、恐嚇罪送辦，2人也因此吃上罰鍰。洪男依違反道路交通處罰條例第43條第1項第4款規定，處6000至24000元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月；另未依規定使用方向燈，違反道路交通處罰條例第42條規定，處1200至3600元罰鍰；人行道違停，違反道路交通處罰條例第55條第1項第1款規定，處300至600元罰鍰。

余姓駕駛未依規定使用方向燈，違反道路交通處罰條例第42條規定，處1200元以上3600元以下罰鍰；人行道違停，違反道路交通處罰條例第55條第1項第1款規定，處300元以上600元以下罰鍰。