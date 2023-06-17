台東關山、金崙警方聯手，在台9線金崙大橋南端圍捕2名竊車嫌犯。（台東縣警局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

連續偷車賊邱姓男子9天得手汽車5輛、機車2部，據了解，邱男在台北士林區公園得手1部機車後南下台東，偷遍所到之處路邊車輛，14日晚間又夥同1名古姓男子竊取未拔鑰匙的大貨車，經車主報案，15日在台東關山、金崙警方聯手下攔截圍捕，移送地檢署偵辦。

「不要動！熄火下車！手舉高！」台東縣警察局大武分局15日17時許，接獲關山警察分局發布攔截遭竊車輛通報，隨即集結線上警力，設置阻截器材，在台9線金崙大橋南端，以優勢警力攔獲失竊大貨車，將車內邱姓及古姓等2名男子依現行犯逮捕。

據了解，邱嫌在本月5日就在台北市士林區公園附近竊取1部重型機車，當作代步工具。7日從北部轉移到東部，在台東縣鹿野鄉四維段竊取暫停在路邊的自小貨車，接著又在台東市岩灣地區及台東新站附近，分別竊取2部臨停路旁的自小貨車，一路驅車至成功東河後，再竊取另1部自小貨車。又於14日下午在台東市區竊取1部重型機車，騎乘至池上鄉大坡附近，隨後與古姓犯嫌共同竊取1部停放在路旁鑰匙未拔的大貨車。

蔡姓車主傍晚發現大卡車憑空消失，隨即報案。關山警察分局獲報後，經查詢行車軌跡後，研判犯嫌沿台9線往南行駛。大武警察分局接獲通報後，立即集結線上警力，在金崙大橋南端設置阻截器材實施攔截圍捕，在無人損傷狀況下，將該部失竊大貨車順利攔截，並依現行犯逮捕車內2名竊車嫌犯，全案依竊盜罪嫌移送台東地檢署依法偵辦。

關山警察分局提醒民眾，離開車輛時，請確認車門上鎖，切勿將鑰匙留在車內，讓竊賊有可趁之機，以維護自身財產安全。