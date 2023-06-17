新北市三峽區今日清晨6時許發生一起火警，中山路一處磚造平房突然冒出火煙，警消到場時火勢已經熄滅，不過消防隊員在現場發現1具焦屍，經警方通知家屬到場指認，確認死者應該就是73歲的吳姓屋主，至於詳細起火原因仍待調查。

據了解，消防局清晨接獲報案後立即趕往現場，不過人車抵達時火勢已經自行熄滅，因此警消在現場進行搜索及殘火處理，結果在客廳大門旁發現1具捲曲在地上的焦屍，而顯場經過初步勘驗，客廳、臥室全部燒毀，燃燒面積約10坪左右，不過確切起火點以及火警發生原因，須待火調人員釐清。