台灣旅美好手張育成因左手腕持續疼痛，復健賽也跟著停擺，今（17日）張育成在IG無奈表示，「到目前為止我還不能打擊，球隊要我耐心等待。」

張育成4月29日完成鉤狀骨切除手術，僅花了不到1個月重回賽場，比原先預期的復原期6周快上許多，張育成5月27日在2A迎來傷後首戰，打了3打數提前被換下場，賽後張育成表示因手腕感到痠痛，因此先暫停出賽繼續接受治療。

6月7日張育成於3A重啟復健賽賽程，不過都沒有打滿整場比賽，9日更只打了2個打數，張育成賽後表示自己在打擊時手又開始疼痛，所以提早退場治療，照MRI後確認未傷及骨頭，醫生指示他得多休息，因為比預期快上許多，手裡面的傷口還沒有完全恢復，造成二度傷害。

張育成復健之路二度喊卡，紅襪期盼的中線戰力只能耐心等待，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）談到張育成狀況，表示他的手腕仍然會感到痠痛，「我不想說這比我們預期（復原進度）的還要慢，因為他是動手術，這是他能承擔多少的問題，有幾次揮棒他還是感到不舒服，我們必須確保他沒有問題。」