一名女網友說丈夫婚後仍愛玩，常丟下她與孩子外出，某次她偷跟著丈夫，發現對方竟在別人家公然摟女子，丈夫解釋只是朋友，她怒嗆「朋友怎麼可能有這個動作」，後來向婆婆哭訴，婆婆卻稱那只是逢場作戲，說丈夫玩完就會回家「做人家老婆的，不要計較那麽多」，她瞬間心想「你們全都是一個樣！」

該女網友在「匿名公社」發文，她當初先上車後補票，結婚後丈夫因為年輕還想玩，常把她與孩子丟在家中，她日前問丈夫要去哪裡，丈夫說去朋友家，他後來決定偷偷到該朋友家突襲對方，她撞見丈夫正摟著一名女子，她質問丈夫，對方回應只是朋友，她怒嗆「怎麼可能朋友會有這個動作，而且你已經結婚了耶，應該要為自己的行為負責」。

該女網友事後回家向婆婆哭訴，婆婆當下竟回應她那只是逢場作戲，稱「做人家老婆的，不要計較那麽多，他玩完就會回家了」，她聽完傻眼，直接在心中告訴自己「你們全都是一個樣！」

其他網友留言「他的家人當然護著他，婆婆不挺你，就找娘家，回娘家去，不需要委屈求全」、「換妳找一個男的摟腰去，不就逢埸作戲」、「公公還在嗎？在的話帶他去逢場作戲一下」、「當年應酬被迫去酒店陪酒，夫人也跟婆婆說，結果夫人的婆婆也說一樣的話，天下的婆婆都是一樣的」、「來啊，我也跟妳逢床作戲給妳老公感受一下啊」、「離婚吧，這種男人和婆婆不用留戀」。