57歲許傑輝最近因性騷擾爭議宣布退出演藝圈，連帶使他12年前離開《全民最大黨》的主因也被挖出，原來不是被排擠，竟也是因為性騷擾。有網友起底，當年曾有報導稱，許傑輝不滿邰智源的「鴨霸」作風才求去，如今終於還邰智源清白，有網友將相關消息連結貼到邰智源臉書，他也默默按讚回應了。

許傑輝過去主持兒少節目建立了好形象，接著又在模仿節目《全民大悶鍋》、《全民最大黨》闖出一片天，製造不少經典角色，12年前卻突然離開該節目，今年初他上《小姐不熙娣》時被問到當年為何離開節目？他表示節目做了太久，大家都有點疲態了，發現大家有點不求進步，就決定離開。

邰智源默默按讚相關消息連結。（圖／翻攝自邰智源 邰邰的第一個家臉書）

許傑輝強調，他把表演工作看成信仰，不能接受大家隨便的態度，原本大家在錄影前都會互相討論對腳本，也會互相丟功課、幫忙找哏，比方說白雲，其他人就會出主意讓他「刻意忘詞」製造「笑果」，而九孔是模仿什麼都不像，所以就會刻意給他一個名牌，讓觀眾加深印象。

到最後，許傑輝承認因為太雞婆，讓人覺得難搞被排擠，「當大家彼此不願再更進步的互相丟作業、互相丟功課，讓我們彼此的表演更好，我就會選擇離開」，未料王偉忠昨認了許傑輝離開跟性騷擾有關，「我給予簡單證實，但希望大家不要落井下石，也不要趕盡殺絕了」，有網友到邰智源臉書留言說：「背了那麼多年大黨的鍋，終於沉冤得雪」、「誤會邰哥了，真抱歉，人品真是一輩子的事」、「果然邰哥才是真大哥，節目難搞形象都只是人設而已，不像某位退出演藝圈的」，而邰智源也默默按了相關消息連結的讚，間接表示已經看到大家的關心了。

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