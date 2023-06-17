大陸央媒《法治日報》17日報導，直播台上，9個空啤酒瓶和一個一斤裝的空白酒瓶還擺在那裡；直播台下，喝酒的人已徹底倒下……近日，一名為「中原黃哥」的主播與另一名主播進行了直播PK，敗北後一口氣喝下一瓶白酒。次日凌晨，「中原黃哥」被家人發現倒在直播間，急救後不治死亡。

近年來，在大陸直播及直播PK中過度飲酒致死的事例已發生多起。而過度飲酒只是直播PK中的亂象之一。

《法治日報》報導，專家提出，直播PK的競技性讓主播可以在短時間內收穫大量人氣、打賞，也因為帶有比賽性質，在一定程度上放大了直播中可能存在的一系列亂象。

實際上，在「中原黃哥」出事前10來天，已有主播因直播PK過度飲酒致死，「中原黃哥」還參加了這名主播的葬禮。沒想到類似的悲劇很快再次發生。

PK輸了的主播用針在眼角上扎，必須見血；吃11勺鹽，生吃不喝水；啤酒、醬油、雞蛋等混合，先洗頭再洗腳最後喝光……用懲罰、傷害身體方式博流量。

除了「鬥狠PK」外，不少主播為了在直播PK中獲得勝利打「擦邊球」。

一名為「小炸串×××」的女主播在PK過程中，不斷吆喝著讓直播間的粉絲「上票」「衝人氣」，當看到有粉絲送出大額禮物時，這位女主播撩起褲腿，做出撫摸動作，稱「給老闆的福利」「×總刷這麼多，讓他白玩一次。名額可以送給別人，我肯定讓他舒服」。短短4分鐘PK，該女主播共獲得11萬多人氣值，折合5200多元人民幣。

另一場直播PK中，一名女主播眼看著對方人氣值超越自己，也不甘示弱，立刻脫下了外套，站起身穿著輕薄的上衣和超短裙扭動起來，還不斷做出伸舌頭、舔嘴唇等動作。與軟色情一樣較為常見的，還有各種辱駡PK。

「直播PK對主播來說是一種獲得收入和實現個人價值的方式，對使用者而言是獲得娛樂、社交價值的途徑，對運營主體來說是一種新的經營方式，應該承認容許其存在。」中國傳媒大學文化產業管理學院法律系教授李丹林說，但直播PK的內容具有一定的公開性，必須符合現行相關法律政策規定、符合公序良俗。

「隨著大量主播湧入直播平台，為了搶占觀眾，獲取流量，不斷有主播打破底線，將PK演變成了罵戰秀、豔舞秀、拼命秀等，不僅擾亂了社會風氣，甚至不斷遊走在違法邊緣。」泰和泰（重慶）律師事務所高級合夥人朱傑說，「鬥狠」「擦邊」類PK，不僅違反了平台內部對主播的行為規範，應受到警告至封號不等的處罰，如果發布淫穢、色情、暴力、恐怖或教唆犯罪等內容的，還可能涉及行政責任乃至刑事責任。

在2023年大陸「清朗·網路戾氣整治」專項行動中，整治直播PK環節問題是重點內容之一，行動提出嚴肅查處主播逞勇鬥狠、互撕攻擊、謾駡吐髒等行為，針對部分主播逃避監管、藉「小號」進行惡俗行為，對其所有帳號採取統一處置措施，情節惡劣的納入「黑名單」。

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