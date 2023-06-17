中方海軍「福建」艦航母上的電磁彈射技術

被譽為「中國電磁彈射之父」的馬偉明透露，電磁彈射技術上的突破為打造裝備電磁砲，雷射和高功率微波武器的核動力未來戰艦鋪了路。

據《南華早報》（South China Morning Post）16日報導，馬偉明說，這款仍在構思的未來戰艦前所未見。他在刊載於6月13日《電工技術學報》的論文中說，這將徹底顛覆100多年來的海軍艦隊作戰編隊。由於必須從事的任務五花八門，世界各地的海軍戰鬥平台，還有航母編隊都變得更複雜，也更難有效地協調行動。而它們不僅造價高昂，運作起來也所費不貲。

然而，馬偉明和同僚在論文中說，中方所謂的超級戰艦卻能擔負起幾乎整支航母編隊的任務。據他們說，這種新式海軍作戰系統結合了電磁武器和強大的核動力電力系統。

China’s top naval scientist proposes a Star Wars-style ‘supership’ https://t.co/7sC1WQXW7Y — South China Morning Post (@SCMPNews) June 16, 2023

中方電磁裝備發展

從論文中所附的電腦成像照看來，這艘滿載艦載機的戰艦和傳統航母不同。雖然許多航母是採取核動力，但它們的電力系統通常是用來驅動艦上的推進和其他基本系統。而它們主要的角色在於為海軍作戰提供空中支援，而不是直接參與戰鬥。

然而，構想中的超級戰艦武裝了如電磁砲、線圈砲、火箭發射器、雷射和高功率微波等新型電磁武器。論文中說，艦上的先進技術巧妙有效地將動力源的能量轉化為驅動高能武器所需的電磁能。而這能賦予一艘戰艦準確抵禦空襲、進行反潛戰、攔截飛彈，並精確打擊海、陸目標的能力。