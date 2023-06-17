兆豐金控去年雖然受到產險防疫保單理賠及提列準備的影響，稅後純益仍然保有183.55億元的佳績，且兆豐銀行更是繳出稅後淨利241.85億元的亮眼成績，為公股行庫第一。在永續經營表現上，兆豐去年也獲選納入全球永續評比權威-道瓊永續指數(DJSI)新興市場指數及世界指數成分股，為公股金控第二家，及獲得行政院國家永續發展委員會「111年國家永續發展獎」、「TCSA台灣企業永續獎-永續報告類」白金獎等多項獎項，近期又再度入選公司治理評鑑上市公司前5%，永續發展作為深獲國內外各界肯定。

交接儀式由獨立董事吳瑛女士擔任監交人，除前中央銀行總裁彭淮南、財政部國庫署署長蕭家旗、中央銀行外匯局局長蔡炯民、合庫金控董事長林謙浩、第一金控董事長邱月琴、臺灣中小企業銀行劉佩真董事長、臺灣中小企業銀行獨立董事劉錦龍、藍濤亞洲有限公司副董事長王伯鑫、白氏資產管理股份有限公司前董事長白錦松等貴賓長官蒞臨觀禮外，兆豐集團所屬工會亦指派幹部代表參加，除了對新任董事長表達歡迎之意，也深深期待為勞資和諧展開全新篇章。