端午節4天連假將至，桃園市警局針對易壅塞熱點加強疏導及管制。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

端午節4天連假將至，桃園市警局針對易壅塞熱點加強疏導及管制。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

端午節4天連假將至，桃園市警局針對易壅塞熱點加強疏導及管制。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

端午節4天連假將至，桃園市警局針對易壅塞熱點加強疏導及管制，像是新冠疫情後首次恢復辦理的龍潭大池龍舟競賽，周邊神龍路、龍元路將交管禁止車輛進入，桃園境內的南下匝道22日6至12時都實施高乘載管制，平鎮系統從22日5時封閉至12時。

6月22至25日是端午節4天連假，預期許多民眾將返鄉及出遊，各地也有端午節主題活動，其中龍潭大池龍舟競賽為新冠疫情後首次恢復辦理，2023龍潭歸鄉文化節相關活動亦在龍潭大池周邊舉辦，預期將吸引大量人、車潮。

為維護遊客安全，龍潭大池周邊神龍路、龍元路將實施交通管制禁止車輛進入，請遊客預先確認活動時間、停車及交通管制等資訊，並遵守現場交通警察及主辦單位工作人員之管制及引導。

國道疏運部分，警方將配合高速公路局執行管制措施，在入口高乘載管制部分，桃園市境內國道1號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道、楊梅交流道及國道3號大溪、龍潭及高原交流道等南下入口匝道，都將於6月22日6至12時實施高乘載管制。國1平鎮系統南下入口匝道則於6月22日5至12時封閉。

各主要風景區也預期將吸引大量人潮前往，包括大溪老街、石門水庫、各觀光漁港、台七線沿線景點及拉拉山，桃園市政府警察局將成立交通監控中心，整合運用天羅地網監視影像及各交通資訊平台，嚴密監控交通狀況，隨時指揮調度警力加強疏導，以確保交通秩序與順暢。

警方也籲請用路人多利用替代道路，如大溪老街往桃園、八德及鶯歌方向車流，可行駛大鶯路經八德區及新北市鶯歌區改道，自復興區返程遊客可改道台7乙線或台3線經新北市三峽區往北，以有效分散車流，減少壅塞情形。