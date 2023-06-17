百萬YouTuber蔡阿嘎先前因拍攝「日本5家地雷連鎖店」慘遭台日網友炎上，事後他緊急下架影片並PO雙語聲明道歉，沉澱數日後，蔡阿嘎重啟日本旅遊系列，15日上傳最新影片並發聲：「從哪裡跌倒就從哪裡爬起來。」

蔡阿嘎本月3日發布道歉影片後，隔了9天才更新YouTube頻道，上架10年前拍攝的黑歷史影片自嘲，也重溫當年拍片最純粹的那份快樂。事隔3日，蔡阿嘎再發布新片「瘋狂24小時挑戰賽」，示範如何利用週末兩天飛日本名古屋，展開一連串鐵人行程，蔡阿嘎列出24個願望清單，包括逛名古屋電視塔、名古屋城、買名產和限定商品、吃味噌糰子和五平餅、吃喝金鯱水和金鯱燒、逛德川園、德川美術館、吃日本最大的炸蝦、吃炸蝦飯糰、逛大須商店街、買玩具、逛松阪屋、買藥妝美妝等。

影片曝光後，蔡阿嘎在留言區宣布：「日本旅遊系列重啟！從哪裡跌倒就從哪裡爬起來～嘎哥帶大家瘋狂衝日本名古屋24小時，這樣玩就對了！」

不少網友紛紛力挺：「人生就是如此，有好有壞，有挫折，走過去就好了，無法做到人人都滿意，有不完美的地方再檢討改進，還是會支持你們，加油」、「真的有在看的老粉就知道，其實蔡阿嘎真的超愛日本」、「喜歡阿嘎面對挫折的態度，從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，即便再那麼大的風波之後還是願意發去日本24小時的影片」、「這次的路人全部都打碼，嘎哥真的很認真聽不同的聲音，真的不愧是長青樹。」