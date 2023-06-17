●美股分析師指出，美股19日休市一天，不過在16日是所謂4巫日（quadruple witching），也就是在每季的最後1個月，3、6、9以及12月中，第3個星期的周5，是衍生性金融商品到期結算日。由於部分投資組合可能會大幅調整，故交易量會跟著放大，各種價格的上下波動幅度也會不小。

●標普500指數上周進入技術性的牛市，但美國銀行（BofA）認為，這並不表示美股新一波大行情的開始。目前，市場表現看起來更像2000年的千禧年，或者2008年全球金融海嘯那時候的狀況，不排除大漲之後可能會大跌。

●高盛認為，美股一直走高，操作可以考慮放慢腳步，追高要小心。股市上漲時，空單也會跟著出籠，股市漲愈高，這些放空的就容易被軋空，結果可能是愈漲愈高。雖然科技類股還是有表現空間，但還是要謹慎些比較好。

●美國前財長桑默斯（Larry Summers）認為，聯準會本周的利率決策讓市場混淆且感到不安，可能受到什麼政治性的影響。因為根據聯準會的點陣圖，看起來還要再升息兩碼，若單純以數據來考量，14日怎麼會不升息。同時，美國經濟成長看起來還不錯，7月至少要升息1碼才對。

●國際貨幣基金組織（IMF）表示，聯準會這次沒升息，感覺起來是美國經濟成長似乎失去動力。對歐洲央行來說，必須審慎調整貨幣政策，避免歐洲經濟出現硬著陸，同時，也應該繼續降低通膨，歐洲今年可望出現經濟成長現象，不至於發生負成長。