PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本次聯準會暫緩升息，雖然年內再升息兩碼的機率高，然觀察日前公布的平均薪資成長速度已出現緩解跡象，反映到最終通膨數據仍需要時間，而房租通膨方面，觀察本月13日公布的最新CPI數據，住房和租金CPI已連續第二個月年增速放緩，顯示租金通膨持續改善當中。

孫傳恕指出，眼見升息循環走向終點，去年以來貨幣政策對通膨的抑制已見成效，即使下半年景氣放緩，目前美國強勁的就業與消費仍支撐經濟走向軟著陸，有利於維持目前的多頭氛圍，搭配亞股中強勁的日股走勢，有助激勵以科技為導向的台股表現，加上至7月中旬前為財報空窗期，有利偏多格局維持。

產業方面，孫傳恕認為，目前生成式AI相關題材仍是盤面主軸，特別式AI伺服器零組件相關供應鏈，包括CCL、ABF、散熱、機殼、導軌、Switch、PCIe Retimer等，皆為這波科技股大漲的受惠類股，且根據歷史數據，每逢半導體庫存修正後，往往能帶動新一波多頭行情，建議投資人買黑不買紅，並避開漲多個股。