中新網17日報導，大陸政策利率接連調降，繼13日7天逆回購(OMO)操作利率和常備借貸便利(SLF)利率調降10個基點後，15日中期借貸便利(MLF)利率也下調10個基點。分析人士預期20日即將公布的貸款市場報價利率(LPR)或亦調整。實際上，這三類利率都是大陸政策利率體系中重要的組成部分。其中，OMO是短期貨幣政策工具，MLF是提供中期基礎貨幣的貨幣政策工具，SLF則是央行正常的流動性供給管道。專家指，旨在提振市場主體信心，進一步提振消費和投資。

報導稱，在集體下調背後，反映出多類利率背後的「聯動」關係。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，大陸央行近期降息配套動作，就是通過「逆回購利率—利率走廊上限利率(SLF)—MLF利率—貸款市場報價利率(LPR)—貸款利率」的傳導機制。

從歷史經驗來看，7天期SLF利率與OMO利率的利差為100個基點。MLF利率則常隨OMO和SLF利率同向、同幅波動。因此，在13日OMO調整後，業內普遍認為，SLF、MLF利率下降屬於預期之中的調整。

在本輪調整前，OMO、SLF和MLF利率均已連續十個月按兵不動，上一次變動還是在2022年8月15日。

為何時隔多月降息？在當前經濟背景下，專家認為，本輪大陸央行「三箭齊發」降息正是加強逆周期調節的行動，釋放出支持實體經濟的積極訊號，有利於引導市場預期，提振信心。

大陸央行最新公布的金融數據顯示，雖然當前信貸與社融增量總體維持穩健，但仍有待提振。5月，社會融資規模增量為1.56兆元（人民幣，下同），同比少增1.31兆元；人民幣貸款增加1.36兆元，同比少增5418億元。

此外，從物價水準看，5月消費者物價指數(CPI)環比下降0.2％，同比僅上漲0.2％，低於市場預期。

中新財經報導，招聯首席研究員董希淼表示，今年以來，大陸宏觀經濟恢復，但恢復態勢還不夠穩固，市場主體信心和預期仍然較弱，部分中小微企業尚未走出困境。

董希淼提到，央行13日下調7天逆回購操作利率，傳遞出政策利率鬆動跡象。隨後，SLF和MLF利率也下降10個基點。政策利率下降，有助於進一步降低銀行資金成本。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，央行降息有利於減輕企業和個人貸款的利率負擔，同時推動資金流入到投資領域和消費領域，刺激經濟復甦。

隨著MLF利率下調，作為利率傳導下一環的LPR也被認為有很大可能性會在本月調降。

董希淼表示，本輪央行利率調整，疊加2022年9月以來存款利率已經多輪下調、銀行負債成本下降，使得本月LPR有望結束連續9個月的按兵不動，或將下降5至10個基點。

值得一提的是，如果LPR下調，與LPR緊密相連的貸款利率也有望迎來新一波調整。董希淼提到，LPR下調有利於促進房地產市場平穩健康發展，存量房貸和新增房貸利率都將下降，住房消費者負擔減輕，還有助於提振居民消費和投資。

針對當前經濟運行情況，董希淼認為，下一步，還需盡快採取針對性的措施，穩住市場主體預期，提振市場主體信心，進一步提振消費和投資。