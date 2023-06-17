桃園警分局上周破獲以直播賣物為掩護的地下百家樂賭場，一舉逮捕40人送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局上周破獲以直播賣物為掩護的地下百家樂賭場，一舉逮捕40人送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

牽涉黑道幫派！ 桃警局長宣示要讓這行業從桃園絕跡

桃園警分局上周破獲以直播賣物為掩護的地下百家樂賭場，一舉逮捕40人送辦，桃園市警局長吳坤旭到分局頒發破案獎勵金，他直指百家樂通常牽涉黑道幫派，且輸贏金額大，容易讓賭客傾家蕩產，取締不能手軟，宣示一定要讓百家樂從桃園絕跡。

桃園警察分局今年3月間接獲情資，轄內龍壽街有店家以網路直播販售精品、木藝品為掩護，實則經營地下百家樂賭場，偵查隊與龍安派出所立即提列「清源專案2.0」場所，同時組成專案小組積極蒐報，發現周邊停車況狀異常，且出入人員複雜，需透過特定人員引領才能進入，分析研判為職業性大賭場，立即報請桃檢指揮偵辦。

專案小組8日凌晨時分，發現賭客陸續進入屋內聚賭，見時機成熟，立即持搜索票攻堅查緝，一舉破獲地下百家樂賭場，現場查獲負責人及賭客共40人，查扣賭資、抽頭金、賭具及無線電等相關贓證物，全案依法移請偵辦。

警察局長吳坤旭也至分局頒發破案獎勵金給辛勞的同仁，他強調，轄內絕對沒有百家樂賭場的生存空間，如有發現百家樂賭場務必掃蕩到案，直至全部消滅為止，徹底淨化轄區治安，建構市民安居樂業的生活環境。

吳坤旭說，職業賭場為清源2.0所列的7大執行目標之一，專案目標就是透過警民合作通報網，從民眾發現可疑犯罪線索，通報警方來即時清除犯罪及可能衍生的危害，警方將持續清查盤檢可疑不法據點，有效清除治安危害。