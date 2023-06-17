海峽論壇大會今日於廈門開幕，大陸全國政協主席王滬寧會前會見來訪的國民黨副主席夏立言。王滬寧表示，兩岸同胞都是一家人，家和萬事興，把兩岸關係搞好符合兩岸同胞與全體中華兒女的共同利益。夏立言則說，這次參加海峽論壇，讓他感覺過去幾年來，籠罩在海峽上面的陰霾好像已經要漸漸散去，「兩岸已經度過了最艱困的時刻，也會迎來一個新的氣象」。

王滬寧於會見時說，海峽論壇、兩岸百姓論壇推進兩岸交流合作、深化融合發展，已經舉辦了15屆，近一年來，受新冠疫情和一些政治因素的影響，但是海峽論壇還是堅持辦下來，台灣同胞克服困難積極參與也很不容易，「我們向大家表示敬佩之意，這也說明了兩岸交流合作的大勢不可阻擋，兩岸同胞走近走親的願望也不可阻擋。」

王滬寧說，兩岸同胞都是一家人，家和萬事興，「所以我們共同把兩岸關係搞好，也符合兩岸同胞的共同利益，也符合全體中華兒女的共同利益」。

夏立言接著發言。他說，首先要恭喜王滬寧在今年3月接任全國政協主席新職，「我們大家都知道王主席歷任要職、聲譽卓著，在今年年初的時候，我也有這個機會跟您廣泛地交換過意見，我們發現我們雙方對於兩岸的看法有不少的交集，我非常認同你表示過的，說我們要逐步恢復擴大兩岸的交往，而這也是我們所樂見的一個發展。」

夏立言說，今天有機會再度見面了，除了首先要代表國民黨主席朱立倫當面向王滬寧道賀，也期望未來王滬寧能夠為兩岸開啟嶄新的局面。

夏立言指出，將近一年之後再度到廈門來，同時也是回歸三年之後，首度實體參加海峽論壇，今天他看到在場嘉賓出席非常踴躍，而且精神高昂，讓他心裡也感到很振奮。「這都讓我感覺到過去幾年來，籠罩在海峽上面的這些陰霾好像已經要漸漸散去，兩岸已經度過了最艱困的時刻，也會迎來一個新的氣象。」