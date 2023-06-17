言子軒（左）爆料讓張立東驚呆。（Up直播提供）

F級性感女星言子軒（原名：橫綱凱咪）因嗆辣率真的性格走紅，她日前上Up直播《藝外爆紅》與主持人張立東辛辣對談，劈頭就針對當年網紅賣淫事件爆氣表示：「W姓女星賣淫都被法院都認證了。」直接回應網友對此事的質疑，隨後聊到近期炎上的性騷擾事件，她也丟出震撼彈：「曾被雙人男子團體的成員摸屁股。」

言子軒因一段性感騎馬影片爆紅出道，近日宣布更名朝戲劇圈發展，日前上《藝外爆紅》面對網友質疑，一開始就有網友提問當年爆料7成網美賣淫事件的真實性，讓言子軒爆氣說：「W姓女星賣淫的事都被法院認證了，事情真偽很清楚。」令張立東冷汗直流，不少網友們留言力挺讚言子軒是新一代正義女神，她隨後補充說明，事後還有男性友人講7成太少了，實際應有9成。

言子軒聊到上段婚姻狀況，直言是被騙婚，除了背景資料是假的外，連當兵的經歷全部都假的，欺騙自己是兩棲蛙人部隊退役，隨後自爆當初談論離婚時，前夫惱羞成怒而做出丟東西等家暴行為，笑稱好險閃得快才沒被打到。

節目尾聲談論到近期的性騷擾事件，身為模特兒出身的言子軒，直接丟出震撼彈：「曾被雙人男子團體成員摸屁股！」表示去年與朋友聚會中，那位男星私下表示性向是同志，讓她放下防備戒心，「以為對方是姐妹，隨後就不時藉機將手放置在我大腿或是屁股上，過段時間後才知道他根本就是騙人的。」令不少網友們大罵真的很噁心。