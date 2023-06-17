新北市幼兒園餵藥案引發全國關注，行政院成立跨部會小組，衛福部立台北醫院昨(16)日先是宣布擴大幼兒園幼童尿檢，全台幼童都受惠，但不到4小時即以新聞稿誤植，改稱僅限定「新北市所有幼兒園幼兒」。國民黨新北議員黃心華痛斥這樣的政策急轉彎，是粗糙的政治操作，針對性十足。

針對衛福部態度反覆的作為，黃心華昨發文痛斥「眼中只有政治操作」。黃心華提到，在新北市幼兒園爆發疑似餵藥風波時，他便一直關注在儘速調查真相以及強化監視設備兩個重點，讓多數認真的幼教同仁在未來不會被污衊、也讓家長可以更放心。

然而，令黃心華不滿的是，民進黨一直利用錯誤與未明的資訊，讓全台家長恐慌不已。黃心華說衛福部允諾要讓全台家長都可以讓孩童做尿檢，未料卻改口稱只限定新北孩童，這樣的政策急轉彎，是粗糙的政治操作，且針對性十足，其目的是要繼續消費這個事件，達成政治目的，若其他縣市檢測出微量反應或檢測出更多不明成分，執政黨的操作就無效了。

黃心華感嘆道，從疫情期間到現在，執政者充滿太多政治操作，才讓社會越來越不安，他呼籲執政黨少一點政治操作，早一點讓真相大白。