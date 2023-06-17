高市議員白喬茵今（17）日踢爆，本周有小朋友疑因老師未按時換尿布，造成臀部紅腫、生殖器潰爛。（白喬茵提供）

高市右昌公托去年風光開幕，高市議員白喬茵今（17）日踢爆，多起不當管教事件。（柯宗緯翻攝）

高市右昌公托去年風光開幕，營運不到1年竟爆出不當管教事件。高市議員白喬茵今（17）日踢爆，本周有小朋友疑因老師未按時換尿布，造成臀部紅腫、生殖器潰爛，日前也有老師用腳強壓孩子，全神灌注看手機，也有不少孩子回家告訴家長「老師打打」，讓她痛斥很不應該。

白喬茵今總質詢時指出，右昌公托去年8月開幕，但風光的背後卻是一場戲，已發生多起不當照護、管教事件，這些畫面曝光讓家長看了於心不忍，也非常痛心，希望不要讓公托開幕後，變成兒童的悲慘世界，兼顧公托數量的同時，也要兼顧品質。

白喬茵表示，自己接獲不只上述兩件不當管教，還有老師關門夾到小朋友的手，家長去詢問後，老師卻扯謊推託是小朋友自己去關櫃子受傷，直到調閱監視器才戳破謊言。另有小朋友回家出現咆哮，還推家長，嘴巴說「老師打打」。

白喬茵說，家長說「小朋友說老師打打，還該送去公托嗎？」該如何解決？市長陳其邁表示，建議家長可以直接跟校方、社會局反映。社會局長謝俐俐表示，有去輔導並調監視器，若看到狀況的話，當下會糾正，並正式函文給中心說明及改善。