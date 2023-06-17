近日臺灣的#MeToo運動持續蔓延，從政治圈爆出一連串性騷擾事件開始，逐漸擴大到藝文、教育、媒體、演藝圈等領域。這場MeToo運動可以說是Netflix熱門臺劇《人選之人－造浪者》所帶起的後續效應，此事引發各界關注，除了臺灣外，近日國際媒體BBC也報導了這場MeToo浪潮。

BBC報導臺灣MeToo運動：《人選之人》是重要號角

BBC於15日以「Taiwan sees MeToo wave of after Netflix show」為題，報導了臺灣近期的MeToo浪潮。文中指出先前爆紅的Netflix影集《人選之人－造浪者》是點燃這場MeToo運動的重要契機，同時文中也特別提到劇中翁文方對張亞靜說出「我們不要就這樣算了」的橋段，指出這一幕被許多人認為是吹響這次MeToo運動的號角。

在報導中BBC提到，這次的MeToo浪潮由民進黨前黨工因為《人選之人》的劇情，鼓起勇氣發文揭露自己在黨內工作期間受到性騷擾的事件開始，接著逐漸擴散到各界，並且至今已有90多個案例。同時文中特別提到了民運人士王丹、流亡作家貝嶺及波蘭前駐臺外交官Bartosz Ryś的性騷擾及性侵事件。此外，也節錄了總統蔡英文、民進黨主席賴清德，及指控貝嶺性騷擾的《人選之人》編劇簡莉穎等人對於這次MeToo運動的看法及回應。

「MeToo運動」聲量自5月底逐漸攀升 近一個月討論度超越過去三年

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，有關「MeToo運動」近一個月的網路聲量，從5月31日民進黨前黨工發文開始逐漸上升，目前已經累積45,152筆網路聲量，高峰處則出現在6月9日，為議員鍾沛君指控名嘴朱學恒性騷擾的事件，共有4,860筆網路聲量。和先前截至6月5日的近三年數據（41,803筆）相比，可以看見這次的MeToo運動在近一個月的網路討論度就超越過去三年的總量。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「MeToo運動」近一個月聲量趨勢變化。

此外，在「MeToo運動」近一個月的探索概念中，除了有關「MeToo」的字詞，以及「性騷擾」、「零容忍」、「記者會」等與性騷擾事件及後續處理相關的詞彙外，也出現了《人選之人－造浪者》中的經典臺詞「我們不要就這樣算了」，顯示出該劇對於這場臺灣MeToo運動的重要性。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「MeToo運動」近一個月探索概念。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月17日至2023年06月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『MeToo運動』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。