藝人許傑輝先前遭學生爆料在表演培訓課要求分組集體練習做愛配音，雖然本人當下立即道歉，不過女星黃云歆14日在臉書上發聲，指控許傑輝在《台灣舞孃》排練時要求她穿丁字褲、馬甲「私下交性感作業」，甚至在演出前夕要她胸部夾巧克力。許傑輝誇張行徑曝光後，表演老師金勤、中信兄弟啦啦隊短今（胡馨儀）、演員森森、女團A’N’D成員韓忠羽、演員陳歆妍都出面爆料惡行。

image source:《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行（2023/03/18~2023/06/15）

▲許傑輝位居網路溫度計的通告藝人網路口碑排行榜第4名。

金勤轉述受害者遭性騷擾過程！逼學生十指緊口、捧臉演親密戲

金勤老師在IG上轉發受害者描述，受害者向許傑輝提到之前拍電影的細節，許傑輝聽到受害者與男主角的親密戲，便好奇詢問是如何表演，受害者回答「是該電影的導演，指導她和男主角如何完成親密戲的表演」，沒想到許傑輝硬是抓著受害者要她一起演那段戲，「他就跟我十指緊扣、膝蓋對膝蓋，然後就很深情地看著我，說要捧我的臉，然後他就說：就是要講些什麼話，然後再親...」，受害者表示，光是被許傑輝性騷擾的次數就多達6、7次，但礙於對男方心生畏懼，最後只能選消極的不再接他相關的任何演藝工作。

短今揭內心瘡疤！曝許傑輝在休息室假借試鏡摸胸

短今則在限時動態表示，「一直在猶豫要不要講出來，這個隱藏在我心裡很深很深的痛」，她回想起許傑輝曾説想給她一個成為螢幕背板女主角的機會，「他要求我在小房間，換上馬甲給他看，於是我照做了，我以為是演員的試鏡，小房間裡面只有我跟許先生兩個人」，接下來許傑輝對她說「你的胸部好像豆腐喔，是假的嗎？」短今聽完尷尬回答不是，後來許傑輝接著問「可以摸摸看嗎？」當時短今聽完石化在原地，不知所措的情況下讓男方得逞。

後來試鏡結束後，短今才從工作人員口中得知女主角早已定案，一切都只是騙局，「劇團演出結束後，許先生傳訊息給我，要求我傳性感的自拍照給他，他聲稱這是表演的訓練...」。

許傑輝假借「戲劇指導」侵犯女演員？森森突遭他大力戳屁眼

森森則在IG限時動態爆料，10年前自己也被選進演出團體舞蹈組，後來「幸運」選進演員組，但角色必須穿著深V造型服裝，事後她才得知是因為自己胸部比較雄偉才被選上。

後來森森在開場飾演小學生，劇情設定是被後方飾演調皮小學生的女演員拜觀音，但她的演技被許傑輝認為反應過於預設。有次森森和演員朋友聊天時，突然遭許傑輝用雙手手指頭大力戳屁眼，讓她當場嚇到大叫轉頭，沒想到許傑輝卻說「對！就是這個反應！這樣才是真實的表演！」森森表示當時感受到身心靈不舒服，甚至害怕、驚嚇、憤怒、噁心，儘管事後許傑輝道歉，但森森仍希望能藉此機會幫助未來的孩子保護自己，「我認為的導演，是不會用『戲劇指導』來合理化自己侵犯別人的行為」。

韓忠羽爆「許傑輝要女演員咬他下唇」！陳歆妍淚吐性騷過程：我年輕十歲也想和妳上床

女團A’N’D韓忠羽透過聊天室向黃云歆爆料，有次在寧波象山拍戲時，許傑輝擔任他們的指導老師，課後他把幾個女演員叫到會議室，告訴她們今天發生的事不要告訴公司和經紀人，接著要女演員咬他下唇、想像被人X的表情、觸摸女演員屁股，後來韓忠羽也公開與中國女演員的對話紀錄。

演員陳歆妍透露，自己在植劇場時曾被許傑輝叫進辦公室，除了講一些羞辱性的話，例如「妳不懂得運用自己的優勢」，甚至在旁人面前直言，「KiKi妳就是辣，接近妳的年輕男生就是想和你上床，（打炮）不是為了妳的演技，要是我年輕十歲，我也想和妳上床」，她也補充「不過事件到小棣老師那邊就被止住，好像沒事發生」。

許傑輝單週聲量突破5萬6千筆！人設大翻車下場曝光

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可見近一週許傑輝聲量趨勢已累積逾56,833筆，6月13日許傑輝被爆出要求學生練習「集體做愛」配音後，本人也立即在臉書上道歉，網路聲量累積7,846筆；6月14日女星黃云歆出面爆料許傑輝要求她交性感作業、巧克力夾乳溝，網路聲量累積6,759筆；6月15日包含表演老師金勤、中信兄弟啦啦隊短今、演員森森、女團A’N’D成員韓忠羽、演員陳歆妍皆出面指控許傑輝惡行，許傑輝在當日立即宣布退出演藝圈，《我的婆婆怎麼那麼可愛2》也被證實換角，網路聲量來到42,202筆高峰。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

另從近一週許傑輝探索概念來看，也可以發現「性感作業」、「集體做愛」、「巧克力夾乳溝」登上網路關鍵熱詞，許傑輝因此退出演藝圈、《婆婆2》臨時停拍換角，事後傳出12年前許傑輝請辭《全民最大黨》原因與他對工作人員性騷擾有關，據《三立新聞網》報導，製作人王偉忠證實，「但因為我不在現場，我後來打給他了解狀況，他當然絕對不可能承認，但他說既然有這謠言傳出來，那就請辭，他的講法是大家都合作這久了，不想要因此影響大家」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月09日至2023年06月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『許傑輝』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。