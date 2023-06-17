每年行銷科技圈大事之一就是由數位時代主辦，於6月15日(四)至6月17日(六)於臺北圓山花博爭艷館(攤位MC 1-2)舉行為期三天的「2023 AI TAIWAN未來商務展」，本次作為策展夥伴的大數據股份有限公司在「Martech & Commerce 行銷科技」專區首度實體展出全台首創「ChatGPT 智能輿情分析」功能，今(16)日由大數據公司技術長孟令三於2023 FC Solution Guide 解方發表會現場分享如何透過生成式AI技術，一鍵產出最新輿情分析速報等全新《KEYPO大數據關鍵引擎》升級功能。擁有每月處理上千億中文數據，最快2秒查詢超過30億筆大數據輿情資料庫優勢的《KEYPO大數據關鍵引擎》，結合ChatGPT最新技術，透過展覽體驗24小時快速掌握網路聲量趨勢、輿情快訊、風向剖析，協助企業快速備妥行銷即戰力。大數據公司營運長蔣志薇表示，隨著ChatGPT在全球掀起熱潮，以AI人工智慧為驅動的大型語言模型(Large Language Model，LLM)，也在社群媒體管理逐漸發揮重要作用，除了能夠強化輿情分析服務，分析社群媒體留言、判斷消費者對品牌的情感類別外，能夠以報告或互動式圖表等形式呈現可視化輿情和情感分析結果，更能即時並精準地協助企業做出以數據驅動的行銷決策。

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▲「ChatGPT 智能輿情分析」功能四大亮點成為企業品牌輿情分析最佳解方。

「ChatGPT 智能輿情分析」一鍵產出最新輿情分析速報

大數據 X 生成式AI 最即時、數據多、夠真實

AI人工智慧已被討論多年，但直到今年初人工智慧聊天機器人程式ChatGPT一出現，驚豔眾人，不只ChatGPT用戶數持續激增，應用範圍也越來越廣，尤其在社群媒體管理。不論從內容創建到客戶服務等各方面，ChatGPT在理解和回應自然的語言能力，皆能提高品牌在社群媒體存在感。大數據公司在旗下輿情分析系統《KEYPO大數據關鍵引擎》推出全台首創「ChatGPT智能輿情分析」功能，就是一套透過ChatGPT進行情感分析和社群媒體監測的創新解決方案，只需要按下一鍵，即可產出最新輿情分析速報，讓原本需要數小時或數天的分析洞察過程縮短至數分鐘。因為結合擁有每月處理上千億中文數據，超過30億筆大數據輿情資料庫的《KEYPO大數據關鍵引擎》，能精準有效提出洞見，阻止提供用戶一本正經的錯誤訊息。大數據公司技術長孟令三說明，除了速度快與語意精確，系統智慧自動判斷聲量高點，結合ChatGPT自然語言解析能力，能為企業品牌帶來更明顯且客觀的解析，進而強化消費者體驗、改善品牌聲譽並做出明智的決策，24小時掌握品牌聲量，化身專屬貼身輿情分析師，保持優勢地位。

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▲全台首創「ChatGPT 智能輿情分析」功能加入，一鍵產出最新輿情分析速報(以「浪漫醫生金師傅3」為例，用新聞主文搜尋)。

《KEYPO大數據關鍵引擎》同步升級

「多維度分析雷達圖」 、「成長率排行」等多項新功能為企業用戶添行銷動能

《KEYPO大數據關鍵引擎》長久以來使用者皆能透過自行設定主題，從網路聲量、數據資料、輿情分析及多元化視覺互動報表中，獲得完整的網路數據輪廓，團隊也持續不斷為產品推陳出新，提供更快速、準確地服務內容。「多維度分析雷達圖」是使用者期待新增的項目，使用多維度分析時，可將趨勢圖切換為雷達圖，繪製主題間的聲量面積，並呈現不同面向的聲量筆數，方便做數據對比。另外，竄紅新聞關鍵字新增「成長率排行」，使用者在觀察竄紅新聞關鍵字時，除原有的聲量筆數排行外，可切換至以折線圖顯示的「成長率排行」，透過比對關鍵字在不同時間區間的成長筆數及成長率，能更清楚掌握即時關鍵字的竄升力道。

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▲以折線圖顯示的「成長率排行」能更清楚掌握即時關鍵字的竄升力道。

大數據公司除了在本次參展展示「KEYPO × ChatGPT」、精準社群行銷的《Fanti人群輪廓分析》、分析粉絲專頁成效的《FANSDO粉絲行為追蹤器》、網紅媒合《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》及全台第一數據內容媒體平台「網路溫度計」外，打造品牌輿情戰情中心的「數位管理儀表板」，透過Martech技術，為企業與品牌提供海量資訊，快速反應消費者討論什麼、在乎什麼。透過大數據全盤分析，精準抓取有意義的資訊，讓各行各業在行銷中搶得先機，透過虛實整合，精準掌握客戶喜好，也探索潛在消費者族群，成為品牌最佳的合作夥伴。

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