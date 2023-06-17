許多才華洋溢的YouTuber們除了經營頻道的本業外都還有其他斜槓身分，像是品牌經營、音樂創作、線上課程等等。近年來，更是有許多電影找上YouTuber進行中文版配音，用熟悉且親切的嗓音演繹精彩的故事內容。

「YouTuber配音」近來在網路上帶起許多話題及相關討論，看到喜歡的YouTuber在電影中獻聲，也讓粉絲們在觀影時多了另一種樂趣。在眾多YouTuber中，誰是YT界的「配音超新星」呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了近半年與「配音」相關的討論聲量最高的10組「聲優系」YouTuber，一起來看看吧！

NO. 1 白癡公主

早期以「卡通惡搞配音」起家的白癡公主，一開始出現在YouTube上就是以聲音示人，具有高辨識度的嗓音用生動有趣的方式說出幽默的故事內容，吸引到不少粉絲，也因此建立起知名度，是提到「配音」時不少人第一直覺會想到的網紅。

許多網友都對白癡公主的配音讚譽有加，雖然現在白癡公主的影片類型有所改變，但還是有不少人都表示很懷念早期的惡搞配音影片，先前也曾有手機遊戲找過白癡公主進行角色配音，引發不少討論，「痴痴真的很適合配音」、「還記得以前痴痴配的R18童話系列，真的笑死」、「很喜歡她以前的配音影片」、「她滿敢嘗試的欸，在天下魔布有獻聲」。

NO. 2 RJ廉傑克曼（阿傑／張廉傑）

阿傑先前曾是人氣YouTube頻道「上班不要看」的成員之一，原先只是幕後人員的他後來在頻道中漸漸走向幕前，因為帥氣外型受到粉絲歡迎。阿傑和蔡阿嘎、馬叔叔、蔡哥、HowHow等人組成樂團「七月半」，後來也因為想要多方發展而離開上班不要看頻道轉為外部合作者，將主力放在自身頻道的經營。

多才多藝的阿傑除了外貌吸引人，逗趣多變的聲音也擄獲一票粉絲，個人頻道經營的仿電臺節目「阿傑之聲」非常受歡迎，「熟悉的阿傑之聲最對味」、「完全有鄉下賣藥電臺的味道」、「每天都要聽才能睡覺」。除此之外，近期上映的《蜘蛛人：穿越新宇宙》也邀請到阿傑配音，引發話題。

NO. 3 Niaws 鳥屎

從遊戲實況領域起家的鳥屎，一開始就讓不少人記住了他的聲音，喜歡唱歌的他也曾參加過電視歌唱節目《金牌麥克風》，在裡面的表現相當亮眼，出眾的音色備受肯定，之後也曾有過許多歌唱作品。

除此之外，鳥屎也身兼劇場導演及演員、節目主持人等多個身分，不管是實況主、演員、主持人還是歌手，都是極注重聲音特質及口條的工作，也因此鳥屎是不少網友討論到配音人選時會聯想到的YouTuber之一，「真的覺得鳥屎超強的」、「鳥屎的聲音好有渲染力」、「好有以前聽電臺聲音很有磁性的主播的感覺」、「好喜歡鳥屎的聲音」。

NO. 4 Rice & Shine

Rice & Shine一開始是由畢業於輔仁大學義大利文學系的周筠與其來自南非的丈夫 Dzingai 兩人所組成，最初兩人在部落格、IG、YouTube上分享穿搭與時尚話題，後來因為「#365天RiceandShine」計畫走紅，並且以「1000天的一家四口生活」成為知名親子頻道。

平時以分享家庭生活為主的Rice & Shine，講述著療癒日常溫柔嗓音，讓不少人在觀看影片的時候感覺到非常放鬆，曾出過的歌唱影片也得到網友好評，「超級好聽」、「想聽完整版」、「很可愛的一首歌」，也因此近期上映的新電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》邀請到Rice & Shine的周筠、Dzingai和Stefano參與配音，讓粉絲超級期待。

NO. 5 黃氏兄弟

由哲哲、瑋瑋組成的YouTube頻道「黃氏兄弟」是非常受歡迎的人氣組合，除了影片內容有趣之外，黃氏兄弟也以好聲音聞名，歌聲動聽的他們有過許多歌唱作品，至今在YouTube頻道上總共發布10首單曲，獲得許多好評。

除了單曲外，黃氏兄弟也曾舉辦過「返校日」、「暖心小時光」現場演唱會，吸引許多粉絲到場。對很多人來說，黃氏兄弟的聲音不只好聽，同時也充滿張力，因此也有不少「黃豆」們期待能看到他們推出配音作品，「很少有網紅會開演唱會，他們真的很強」、「黃氏兄弟唱歌超好聽」、「喜歡他們的聲音」。

NO. 6 The DoDo Men 嘟嘟人

The DoDo Men（嘟嘟人）是由前美國蘋果工程師Ian和美國精算師Eric兩人共同創立的YouTube頻道，內容主要分享職業、美國學職生活、旅遊及各式各樣的挑戰等等，主打「跳脫舒適圈」的宗旨，鼓勵大家勇於嘗試的理念吸引到許多粉絲。

除了影片外，The DoDo Men也經營Podcast節目「跳脫Do式圈」，清晰的口條和深度的內容讓很多人都喜歡收聽這檔節目，Ian和Eric的聲音也被許多網友認為非常動聽與舒服，非常有「聲優」的潛力，「聲音好迷人」、「每集內容都很好聽跟精彩，兩位的聲音都很舒服」、「Eric的聲音超級像ICRT的主播，你們的聲音很有磁性聽了很舒服」。

NO. 7 千千

相信許多人都聽過人氣YouTuber「美食水水」千千的名號，一開始參加東京電視臺的《火力全開大胃王》節目開始被大家注意，後來慢慢在YouTube頻道上走紅，成為知名百萬YouTuber。除了介紹美食、展現驚人的食量外，千千亮眼的外貌和活潑親民的性格也是吸引粉絲的主因。

時常開直播和粉絲互動的千千，親切嗓音讓人感覺就像在和好朋友對話，雖然許多人常開玩笑表示「千千唱歌很難聽」，不過這樣零距離的感覺正是千千聲音的魅力所在，近期將上映的《蜘蛛人：穿越新宇宙》也邀請到千千為電影角色配音，雖然當不成歌手，但千千在配音界找到自己的一片天。

NO. 8 壹加壹

「壹加壹」是由Lean和Illy（一粒）組成的情侶檔YouTuber，和許多總是以惡搞整人為主題的情侶網紅不同，壹加壹自然的日常互動記錄和各種開箱、旅遊影片，讓人看了覺得超級療癒，清新的風格讓他們成為YouTuber界的文青代表。

雖然是以生活紀實為主，但其實壹加壹的「聲音」也是許多人會注意到的地方，先前他們就曾經幫動畫電影《石器小英雄》配音，獲得不少好評，「配得很好」、「一聽就聽出來了」、「超讚的」，繼這部電影之後，近期將上映的《蜘蛛人：穿越新宇宙》也找了壹加壹來配音，讓粉絲們都超級期待。

NO. 9 HowHow

人氣YouTuber HowHow除了幽默、搞笑、無厘頭的形象外，在音樂方面也非常有才華，為YouTuber樂團「七月半」的團長兼貝斯手，出過許多音樂作品，在疫情期間和身為歌手的妻子鄧福如以〈鄧福如叉子咧〉一曲隔空對話，笑翻不少網友，也讓大家對HowHow的聲音留下深刻的印象。

聲音多變詼諧的HowHow，在先前曾經為電影《無敵破壞王2：網路大暴走》配音，在當時造成不少話題，不少粉絲狂讚，「突然對中配感興趣」、「HowHow配音好可愛」、「為了HowHow必看中文版」、「如果是HowHow就看中文版」，也因此HowHow成為不少人心目中最適合配音的「聲優系」YouTuber。

NO. 10 蔡阿嘎家族

身為YouTuber長青樹的蔡阿嘎，除了YouTube頻道外在各領域也都有亮眼表現，蔡阿嘎團隊不只在經營頻道方面是許多人的大前輩，在網紅跨界配音方面的資歷也非常豐富，不只嘎哥本人曾為動畫電影獻聲，二伯、蔡桃貴也都有過配音經驗。

蔡阿嘎不只曾為《無敵破壞王》中的優格比爾及音速小子配音，也配過《桃蛙源記》的賈仙一角。在《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》中，除了蔡阿嘎外，二伯和蔡桃貴也當起了配音員，聲音萌翻許多粉絲，「最想聽桃貴的聲音」、「最重要的是桃貴」，有著多次配音經驗的蔡阿嘎也受到好評。

集結配音超新星的精彩電影！

看完這些備受網友們期待的聲優系YouTuber們，你是否也開始期待他們在頻道以外的聲音表現呢？將於6月21日中英文版同步上映的《蜘蛛人：穿越新宇宙》，就找來了NO. 1－NO. 9的「配音超新星」，在中文版電影中，可以聽見白癡公主、阿傑、鳥屎、 Rice & Shine、黃氏兄弟、 The DoDo Men、千千、壹加壹、HowHow等人驚喜獻聲。

除了這些YouTuber們組成的「蜘蛛人聯盟」外，這部電影的男女主角配音陣容也非常亮眼，男主角邁爾斯由柯震東擔綱配音，女主角關則找來了人氣演員王淨，讓人超級期待他們會用聲音擦出什麼樣的火花！想要聽見這些好聲音，就到電影院內去欣賞這部英雄集結的《蜘蛛人：穿越新宇宙》吧！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年12月08日至2023年06月04日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『配音YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統