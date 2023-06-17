北市南港區向陽路日前發生一輛車在「直行道」右轉，當場撞上在「右轉道」直行的外送機車，騎士被撞倒地後鞋子噴飛，轎車還疑似肇逃。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

緣分說來就來！北市南港區向陽路日前發生一輛車在「直行道」右轉，當場撞上在「右轉道」直行的外送機車，騎士被撞倒地後鞋子噴飛，轎車還疑似肇逃，畫面曝光網友怒酸「兩個寶剛剛好，最喜歡看這個了」、「大家都不在自己的位置上，卻因緣份相遇，這叫邂逅」、「兩人在一起吧，剛好互補」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，該名疑似外送員的騎事騎著機車在北市南港區向陽路一處路口的「右轉道」準備直行時，左側輛黑車轎車正準備從「直行道」切出右轉，2車在路口發生碰撞，機車與騎士當場倒地，騎士的鞋子甚至直接飛出。

畫面中2車疑似都在錯誤的道路，機車欲直行卻在右轉道，轎車欲右轉卻在直行道，轎車撞擊後還疑似未發現出事，直接往前駛走，後方目擊者公開行車紀錄器畫面，PO文提到「汽車直行道右轉，機車外送員右轉卻直行，就這樣碰在一起了」，引起其他網友熱議。

網友留言「究竟是直行右轉的賓士令人嚮往，還是右轉卻直行的機車令人著迷」、「兩個寶剛剛好，最喜歡看這個了」、「大家都不在自己的位置上，卻因緣份相遇，這叫邂逅」、「賓士日常，全台的路都他家開的」、「四輪的好LA，二輪的是太快了，路口要減速保護自己」、「兩人在一起吧，剛好互補」、「直行車道右轉，右轉車道直行，優良的台灣駕駛觀念，製造商：交通部公路總局」。