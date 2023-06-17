新北板橋某幼兒園爆「餵藥案」，前台大兒科醫師蒼藍鴿怒斥，有人帶風向說「兒童感冒藥裡含有巴比妥，可能是吃了感冒藥才驗出巴比妥的陽性反應！」根本就是亂講一通，因為市面上很少見巴比妥的藥物，也很少看到醫師會開立此藥物。

蒼藍鴿昨天在YouTube影片上分享，幼兒園安眠藥事件鬧得沸沸揚揚，作為一位兒科醫師看到有人帶風向說「兒童感冒藥裡含有巴比妥，可能是吃了感冒藥才驗出巴比妥的陽性反應！」讓他聽了忍不住怒斥「我聽你在bullshit！亂講一通。」兒童感冒藥的成分沒有一項含有巴比妥。

蒼藍鴿表示，某些單方的巴比妥像是「紅中（Secobarbital）」和「青發（Amobarbital）」屬三級管制藥品，「Phenobarbital」則是屬於四級管制藥品，但不管是哪種，現在醫學使用上都很少用。而「Phenobarbital」在極少的狀況下仍會使用，舉例來說，如果兒童患有頑固性的癲癇就有可能使用到此藥物。絕對不可能有什麼一般小朋友吃一堆感冒藥就吃到巴比妥的狀況。

蒼藍鴿指出，有人說市面上的成藥裡面含有複方的巴比妥，但是這些藥物非常少人在使用，甚至不常見到，從他當住院醫師、實習醫師到現在都沒見到過。有些執業20多年的兒科醫師也沒在兒童用藥中看過含有巴比妥類藥物的複方成分。因此常規藥品，導致小孩體內出現巴比妥絕非正常現象。

蒼藍鴿也說，孩子生病用藥的紀錄，可以從健保雲端藥歷中查出來，那些驗出巴比妥陽性反應的孩子，只要追查一下用藥紀錄就知道了，真的不用特地帶風向。